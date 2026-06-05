Nasce la FeLSA territoriale della Ust Cisl Ragusa Siracusa

Il lavoro cambia, i diritti restano. Questo lo spirito che muove la FeLSA, la quindicesima federazione della Ust Cisl Ragusa Siracusa, nata ufficialmente questa mattina nella sede di via Arsenale.

La Federazione che tutela i lavoratori somministrati, autonomi e atipici, è stata presentata dal segretario nazionale, reggente della FeLSA in Sicilia, Paolo Di Gerio, dal subreggente Antonio Dei Bardi e dal segretario generale della UST Giovanni Migliore.

La nascita della FeLSA Ragusa Siracusa, rappresenta insieme una sfida e un progetto per offrire tutele sindacali a quanti vivono il lavoro atipico, in tutte le sue forme da quello autonomo alle partite iva.

“Essere rete con le categorie perché nessun lavoratore resti indietro – hanno sottolineato Di Gerio e Dei Bardi – Il lavoro atipico non è più un lavoro residuale anche in questa regione, quindi saper guardare a questa platea di lavoratori significa puntare al futuro.

Dovremo accompagnare questi lavoratori durante il loro intero percorso lavorativo – hanno concluso – Alla base esperienze diverse, ma unite nell’affermare una concezione dinamica della società, del lavoro e del fare sindacato”.

A coordinare la FeLSA territoriale sarà Antonio Stramondinoli che, nel suo intervento iniziale, è tornato più volte su una serie di categoria professionali che hanno bisogno di maggiori tutele per far valere i propri diritti.

“Noi vogliamo essere un punto di riferimento, un luogo di ascolto e un porto sicuro per tutti i lavoratori che prestano servizio temporaneo – ha detto – Forniremo informazioni utili riguardo al welfare. Crediamo molto nella bilateralità, al welfare familiare, alla tutela sanitaria, al sostegno al reddito.

Sappiamo che una serie di diritti vengono disconosciuti dagli stessi lavoratori – ha continuato Stramondinoli – Troppi i contratti pirata e, quindi, la mancanza di certezze. Tra i nostri impegni quello di avviare anche un confronto sulla formazione e la sicurezza con le stesse aziende”.

“Grande soddisfazione per la nascita della FeLSA Ragusa Siracusa – ha ribadito Giovanni Migliore – Questa nuova federazione è un punto di riferimento importante per i tanti lavoratori atipici presenti sul nostro territorio.

Sono lavoratori che vivono una condizione professionale flessibile che adesso faranno parte di una comunità. In questi anni in tanti si sono avvicinati alla Cisl e molti di loro sono stati seguiti da singole federazioni. Adesso esiste una struttura organizzativa che li metterà insieme e darà loro forza contrattuale rilevante”.