Nasce M Louge, la nuova area sul mare di Area M dedicata a Cocktail Signature e una proposta gastronomica ricercata

Si chiama M Lounge ed è la nuova anima firmata Area M: un cocktail bar pensato per l’aperitivo al tramonto o il dopocena con vista mare, accarezzati dalla brezza della sera.

Nella costa nord di Ortigia, il lungomare di Area M si trasforma e assume una nuova identità: un ambiente raffinato, sospeso tra design, luce e materia che prende il nome di M Lounge.

Protagonisti assoluti sono i cocktail d’autore di Marco Sorano, accompagnati da una proposta gastronomica firmata dallo chef Federico Messina, pensata per stuzzicare il palato con accostamenti originali e ingredienti di stagione. Per i palati più esigenti, non manca una selezione curata di champagne e bollicine internazionali.

La drink list “signature” è un tributo alla Sicilia: ingredienti locali, erbe spontanee e distillati artigianali si fondono in miscele inedite, ispirate dal suono delle onde e dalla bellezza del paesaggio.





Ogni sera, lo staff di M Lounge accoglie gli ospiti in un’atmosfera intima e vibrante con il rumore del mare a scandire il tempo. Un invito a lasciarsi andare, tra eleganza e autenticità.