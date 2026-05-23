Nasce “SDS FEST”: a Siracusa il festival dedicato ad architettura, città e territorio

Dal 3 al 6 giugno 2026 la SDS di Architettura e Patrimonio Culturale di Siracusa dell’Università degli Studi di Catania inaugura la prima edizione di SDS FEST – Architecture, City and Territory, un nuovo festival dedicato all’architettura come pratica culturale pubblica, spazio di confronto critico e strumento di relazione tra università, città e territorio.

Promosso dal Laboratorio di Comunicazione Labo.Cò, diretto da Fabrizio Foti, il festival nasce in occasione del trentennale della Scuola di Architettura di Siracusa e punta a essere non soltanto una celebrazione istituzionale, ma una piattaforma aperta capace di generare riflessioni, incontri, attraversamenti urbani, mostre, presentazioni editoriali e momenti di confronto sui temi dell’architettura contemporanea.

Per quattro giorni Ortigia, e in particolare gli spazi di Palazzo Impellizzeri, ospiteranno un ricco programma pubblico che coinvolgerà studiosi, architetti, ricercatori, studenti, artisti e cittadini attraverso lectures, seminari, reading, esplorazioni urbane ed eventi culturali diffusi.

Il tema scelto per questa prima edizione, “Architecture, City and Territory”, definisce il campo di ricerca del festival: un’idea di architettura capace di confrontarsi non solo con il progetto dello spazio costruito, ma anche con le trasformazioni ambientali, urbane, sociali e territoriali del contemporaneo.

SDS FEST propone così un modello culturale interdisciplinare, in grado di mettere in dialogo pratiche progettuali, ricerca scientifica, arti visive e nuove forme di osservazione critica del paesaggio mediterraneo.

La giornata inaugurale, intitolata “Terre instabili. Abitare la Zona Critica”, riunirà studiosi, ecologi, architetti e ricercatori attorno ai temi della trasformazione ambientale e territoriale del Mediterraneo contemporaneo. Tra gli ospiti la ricercatrice francese Alexandra Arènes, cofondatrice di S.O.C. (Société d’Objets Cartographiques), insieme a Christian Mulder, Tommaso La Mantia e numerosi studiosi provenienti dalle università siciliane.

Il festival coinvolgerà inoltre docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Palermo, del Dottorato di Ricerca PATE e della Protezione Civile della Regione Siciliana, creando uno spazio di confronto interdisciplinare sui temi del progetto, dell’ecologia e del territorio.

Il programma si svilupperà anche attraverso rubriche culturali attive durante l’anno accademico — “Provincia Eccentrica”, “Experienze”, “Ad Alta Voce” e “Ricerche Extra” — pensate come strumenti di dialogo tra discipline, generazioni e linguaggi differenti.

Tra gli appuntamenti previsti figurano lectures, conversazioni pubbliche, presentazioni editoriali e una lectio magistralis dell’architetto Paolo Zermani, oltre a contributi provenienti dal mondo della ricerca, della critica, della letteratura e delle pratiche artistiche contemporanee.

Spazio anche alla comunità studentesca con una mostra fotografica dedicata a Elia Fiammingo, studente della SDS di Architettura di Siracusa.

Nato in occasione del trentennale della Scuola di Architettura di Siracusa, SDS FEST inaugura così un nuovo spazio pubblico di confronto dedicato ai temi della città, del territorio e dell’architettura contemporanea, con l’obiettivo di costruire una continuità del progetto anche negli anni futuri.