Nasce “Sindaci d’Italia”. Amenta: “Pronti a partecipare alle Regionali e alle Politiche”

Politica · Movimento

Un nuovo movimento politico che parte dai Comuni e punta ad arrivare fino alla politica nazionale. Si chiama “Sindaci d’Italia”, è stato costituito domenica scorsa ad Assisi e presentato oggi a Palermo. Tra i fondatori c’è anche il sindaco di Canicattini Bagni e presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta, che ha recentemente lasciato il Partito democratico. Nel progetto è coinvolto anche il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvo Gallo.

L’obiettivo è costruire un movimento di centro, ma soprattutto radicato nei territori, capace di rappresentare le esigenze di cittadini, famiglie e imprese. “Adesso inizieremo a coinvolgere quanti più amministratori ed ex amministratori possibile – spiega Amenta –. Contatteremo sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali, anche del passato, tutte quelle persone che hanno dato un contributo ai propri territori. Vogliamo costruire una macchina politica capace di dialogare direttamente con i cittadini”.

L’ambizione è partecipare alle prossime elezioni regionali e politiche, superando le tradizionali appartenenze partitiche: “È un movimento trasversale, ci sono persone provenienti dal Pd, da Forza Italia e da altre esperienze politiche. Ormai il gioco è fatto, entriamo in partita e vedremo chi sarà disposto ad ascoltarci”.

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La collocazione politica non è ancora definita. Già la prossima settimana, secondo Amenta, dovrebbe essere comunicata la posizione del movimento, mentre entro la fine del mese è prevista un’assemblea nazionale. Non si esclude il dialogo con altre forze politiche e movimenti già rappresentati in Parlamento, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. “Rivendichiamo il fatto che Roma sia distante e Palermo non ci ascolti – sottolinea –. Vogliamo aprire un dialogo con le forze politiche che intendono vincere le elezioni, portando al centro le esigenze dei territori”.

Alla base del progetto anche la richiesta di riformare gli strumenti a disposizione degli enti locali: “Lavoriamo ancora con un Testo unico degli enti locali che ha più di vent’anni e, sulla sicurezza urbana, con normative che risalgono a quarant’anni fa. Abbiamo strumenti antichi, mentre la politica si è occupata di altro. E poi ci sono i problemi degli anziani, dei bambini, delle persone fragili. È questo il fulcro della nostra politica”.