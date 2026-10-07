Nasce “Sindaci d’Italia”, Amenta tra i fondatori: domani la presentazione all’Ars

Politica · Il movimento

Un nuovo movimento politico che parte dai Comuni e punta ad arrivare fino alla politica nazionale. Si chiama “Sindaci d’Italia”, è stato costituito domenica scorsa ad Assisi e tra i nove fondatori c’è anche il sindaco di Canicattini Bagni e presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta, che da qualche mese ha lasciato il Partito democratico. Domani, giovedì 8 ottobre alle 10, il nuovo soggetto politico sarà presentato ufficialmente in Sicilia con una conferenza stampa nella Sala Stampa dell’Assemblea regionale siciliana a Palermo. Durante l’incontro con la stampa, moderato da Pippo Trimarchi, editore di Tempostretto, verranno illustrati i progetti e gli obiettivi del neo movimento politico costituito domenica 4 ottobre ad Assisi.

Assieme ad Amenta ci sarà l’altro fondatore siciliano, Gianni Pino, sindaco di San Filippo del Mela ed ex assessore e consigliere della Provincia regionale di Messina. A moderare l’incontro sarà l’editore di Tempostretto Pippo Trimarchi. “Sindaci d’Italia” nasce da una rete di amministratori ed ex amministratori locali provenienti da esperienze politiche differenti. L’obiettivo dichiarato è portare l’esperienza dei Comuni dentro l’agenda politica nazionale e provare a contrastare la crescente disaffezione degli elettori facendo leva proprio sul rapporto diretto tra sindaci e cittadini.

Alla guida del movimento è stato scelto Ernesto Magorno, già sindaco di Diamante, senatore ed ex segretario regionale del Pd in Calabria. Vicepresidente è Angelo Alessandri, già parlamentare ed ex amministratore locale a Reggio Emilia, mentre Paola Carnevale ricopre il ruolo di tesoriere. Sono nove complessivamente i fondatori: oltre a Magorno, Alessandri, Carnevale, Amenta e Pino, ne fanno parte Leonardo Grimani, Tommaso Barbato, Roberto Bernardelli e Fabio Venturi. Profili che provengono da storie politiche diverse, dal centrosinistra al centrodestra, e che danno al progetto almeno nella sua fase iniziale una composizione trasversale.

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Il movimento si richiama esplicitamente a un’impostazione sturziana, mettendo al centro sussidiarietà, autonomie locali e valorizzazione dei municipi. “I Comuni non sono le periferie dello Stato ma il cuore pulsante“, ha sostenuto Amenta durante la presentazione nazionale, indicando tra le emergenze degli enti locali la situazione finanziaria, la carenza di personale e la gestione delle conseguenze degli eventi climatici.

Ma “Sindaci d’Italia” non nasce soltanto come organismo di rappresentanza degli amministratori. Lo statuto attribuisce al movimento la possibilità di presentare liste e candidati alle elezioni, dai Comuni fino alle competizioni nazionali ed europee, autonomamente o in coalizione. Tra gli obiettivi ci sono inoltre la riforma del Testo unico degli enti locali, maggiore attenzione ai piccoli Comuni e alle aree interne e misure contro lo spopolamento, con particolare attenzione al Mezzogiorno.

Ed è proprio la futura collocazione politica uno degli aspetti ancora da definire. Il movimento rivendica un carattere civico e territoriale, ma la sua nascita ha già acceso il dibattito sulle possibili alleanze. Il primo banco di prova arriverà presto. Per il 27, 28 e 29 ottobre è prevista un’assemblea nazionale durante la quale dovrebbe prendere forma l’organizzazione del movimento e potrebbe essere approfondita anche l’ipotesi, già avanzata dal presidente della Provincia di Mantova e sindaco di Curtatone Carlo Bottani, di costruire una vera e propria lista civica nazionale.