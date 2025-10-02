Nasce ufficialmente il Dodgeball Città di Siracusa

L’associazione Ambiente e Salute ODV – ETS – VAB dà il via ufficialmente a una nuova attività, la cui finalità è l’aggregazione e l’inclusione in ambito sportivo. Propone in esclusiva un progetto nazionale e internazionale unico in tutto il territorio Provinciale e nella Città di Siracusa.

Nasce così – ufficialmente – il Dodgeball città di Siracusa.

Il Dodgeball è uno sport di squadra nato come evoluzione agonistica della comune palla prigioniera o palla avvelenata. Si gioca con 5 palloni di gomma butilica su un campo di 9 x 18 metri, in sei contro sei.

L’obiettivo del gioco è quello di eliminare tutti i giocatori della squadra avversaria, senza venire eliminati. I gesti “fondamentali” di questo sport sono: lanciare, afferrare, schivare, deviare. Ecco gli ingredienti che trasformano una partita di Dodgeball in un’esperienza spettacolare e indimenticabile.

Sport di squadra praticato e giocato in tutto il nord Italia e nel mondo, Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Cina, Malesia, Galles, Sud Africa.

L’idea nasce da Giuseppe Laurettini il quale grazie al supporto di Riccardo Nitto, Antonino Lentinello, Corrado Scala, Allenatori Tecnici e Arbitri, Noemi Garofalo – Pedagogista, Laura Monteleone – Psicologa, Giovanni Bottaro, Simone Giuca, Gioele Quacinella – Grafico, Ugo Alì, Mariella Italia, Tiziana Laurettini, Salvo Conte, Damiano Daquila, e tutti soci volontari dell’Associazione Ambiente e Salute ODV – ETS – VAB affiliata al CSI, iscritta regolarmente nel registro Unico degli enti del terzo settore – RUNTS.

L’ispirazione è partita inizialmente dal film Palle al balzo – Dodgeball (DodgeBall: A True Underdog Story), un film statunitense del 2004, diretto e sceneggiato da Rawson Thurber con la partecipazione dell’attore Ben Stiller.

Il logo realizzato grazie all’idea di Riccardo Nitto e Corrado Scala supportati dal ns. grafico Gioele Quacinella, rappresenta la storia della ns. Città: con l’Aquila regina degli uccelli che reca nel becco/artigli “Il Teatro Greco” luogo di aggregazione culturale unico in tutta la Sicilia antica. Siracusa fu una delle primissime città d’Europa ad adottare l’aquila come simbolo. Con una scia di Fiamme ardenti tra gli artigli stringe lo strumento del gioco, la palla con all’interno la Trinacria e il motto in latino “S.P.Q.S.” «Senatus Populusque Syracusanus» «Il Senato e il Popolo Siracusano»

Il primo simbolo della Siracusa medievale fu l’aquila, figura rappresentativa di Zeus/Giove e di conseguenza del potere imperiale, di nobiltà, adottata a partire dall’anno 1194 – ma che si rifà all’antica tradizione monetale d’epoca greca sulla quale essa già figurava. formando l’attuale stemma della città.

Il verde che fa da sfondo allo scudo sannitico simboleggia il coraggio e la speranza, è il colore della Terra; delle piante e degli alberi.

L’obiettivo primario sarà quello di far conoscere a tutti tale disciplina e l’importanza di giocare in squadra, mista, e di conseguenza facilitare e rendere fattibile l’integrazione tra ragazzi con diverse abilità. Obiettivo non scontato da realizzare, si riuscirà a ottenere un ottimo risultato grazie alla collaborazione di diversi professionisti, educatori, operatori sportivi per la disabilità e volontari. E dar vita a una squadra che rappresenti Siracusa e la Sicilia, e dar vita a un campionato locale, provinciale e regionale per poi riuscire a competere a livello nazionale.