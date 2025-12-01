Nascosto 18 metri sotto Ortigia: il segreto del bagno ebraico più antico d’Europa

Nel cuore di Ortigia, sotto un elegante palazzo d’epoca, si trova uno dei tesori più sorprendenti di Siracusa: l’antico bagno ebraico, un miqweh rimasto sepolto per secoli e oggi considerato tra i più antichi e meglio conservati d’Europa. La sua scoperta recente ha riportato alla luce un luogo sacro di straordinario pregio storico, culturale e spirituale.

Un simbolo della comunità ebraica più antica del Mediterraneo

Il bagno ebraico di Ortigia era il centro della vita religiosa giudaica. Qui, gli appartenenti alla comunità ebraica siracusana — una delle più antiche del Mediterraneo — si immergevano nelle acque pure del miqweh per compiere il rituale della purificazione, un gesto dedicato al rinnovamento spirituale.

Il sito si trova a 18 metri sotto il livello stradale ed è alimentato da acqua sorgiva naturale, proveniente dalla ricchissima falda acquifera siracusana che nutre anche la celebre Fonte Aretusa.

Una struttura ipogea unica in Europa

L’ingresso conduce a un cunicolo scavato nella roccia che porta a una stanza rettangolare, al cui centro si trovano tre vasche disposte a trifoglio e ancora alimentate da acqua purissima. Attorno si aprono nicchie, vestiboli e piccole camere, ciascuna con vasche destinate a rituali specifici.

Tra gli elementi più affascinanti del bagno ebraico di Ortigia:

-cinque vasche rituali profonde circa 140 cm;

-58 gradini scolpiti nella roccia, forse di epoca bizantina;

-una volta a crociera sostenuta da colonne naturali;

-un sedile continuo ricavato nella pietra lungo il perimetro;

-un cavedio verticale che in passato ospitava la scala di accesso simile a quelle degli acquedotti greci.

Le vasche non attingono ai pozzi greci vicini, ma sono alimentate direttamente dalla falda sotterranea, rendendo il sito un unicum per integrità e autenticità.

La scoperta nel 1989: un tesoro riemerso dal sottosuolo

Il bagno ebraico di Ortigia fu scoperto nel 1989 durante i lavori di ristrutturazione del palazzo che oggi ospita il residence. Rimasto sigillato per secoli, ha conservato intatta la sua struttura originaria e un fascino che lascia senza fiato.

Il ritrovamento ha offerto alla città uno dei luoghi sacri più emozionanti del Mediterraneo, un pezzo prezioso della storia multiculturale di Siracusa.

Un gioiello tra i più antichi d’Europa

Per posizione, integrità e alimentazione naturale delle vasche, il bagno ebraico di Ortigia è uno dei miqweh più importanti d’Europa. Un ipogeo silenzioso e magnetico, capace di raccontare la vita, la fede e le tradizioni di una comunità che ha segnato profondamente la storia siracusana.