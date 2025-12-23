Natale 2025, la spesa degli italiani: quasi 9 su 10 entro i 300 euro. A Siracusa si prediligono giocattoli per i bambini

Per il Natale 2025 gli italiani si confermano prudenti ma non rinunciano ai regali. Quasi 9 cittadini su 10 spenderanno fino a 300 euro per gli acquisti natalizi, mentre cresce leggermente, dal 13% al 13,2%, la quota di chi supererà questa soglia. La spesa media si attesta a 211 euro, secondo l’indagine sui consumi di Natale realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research.

Dallo studio emerge anche come viene utilizzata la tredicesima mensilità: il 22,8% degli italiani la destina alle spese per la casa e la famiglia, il 22,1% al risparmio, il 20,2% al pagamento di tasse e bollette e quasi il 18% all’acquisto dei regali di Natale. Un dato che evidenzia come il contesto economico spinga molte famiglie a privilegiare le necessità primarie, pur mantenendo viva la tradizione natalizia.

In aumento anche il numero di italiani che faranno regali: la percentuale sale all’81,5%, rispetto al 79,9% registrato nel 2024. Un segnale di moderato ottimismo che si riflette anche a Siracusa, dove SiracusaNews ha raccolto le testimonianze dei clienti del centro commerciale Archimede, tra acquisti mirati, attenzione al budget e soprattutto… tanti giocattoli per i più piccoli.