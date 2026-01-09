Natale a Melilli, presenze record e nuova centralità turistica per la “Terrazza degli Iblei”

Un investimento importante, ma soprattutto una scelta strategica: poco più di 318 mila euro, provenienti in parte da fondi dell’ARS e in parte da risorse comunali, è quanto il Comune di Melilli ha destinato alle attività natalizie 2025. Una cifra che, numeri alla mano, ha prodotto risultati concreti, trasformando la “Terrazza degli Iblei” in uno dei principali poli di attrazione della provincia di Siracusa e di buona parte della Sicilia orientale nel periodo delle festività.

L’obiettivo era chiaro: dimostrare che Melilli non è soltanto un Comune dell’area industriale, ma un territorio capace di esprimere cultura, eventi, identità e accoglienza. E i dati raccolti nelle settimane natalizie raccontano di una scommessa vinta.

I presepi viventi di Melilli e Villasmundo hanno fatto registrare una media di circa 7 mila visitatori per ogni giornata di apertura, mentre la Christmas Town di piazza San Sebastiano ha superato quota 15 mila presenze complessive. A questi numeri vanno aggiunti quelli, più difficili da quantificare, legati a mostre, concerti e appuntamenti gratuiti che hanno animato il centro storico e le frazioni.

Un indicatore significativo arriva anche dai dati sul traffico: la Polizia Municipale ha rilevato una media di 10 mila veicoli in ingresso e uscita da Melilli nei giorni di maggiore affluenza (26 e 28 dicembre, 1, 4 e 6 gennaio), con un picco di oltre 14mila veicoli in una sola giornata.

Soddisfazione e orgoglio emergono dalle parole del sindaco Giuseppe Carta, che in occasione di una conferenza a consuntivo, tenuta stamattina al palazzo comunale, ha tracciato un bilancio più che positivo dell’intera operazione.

“Siamo felicissimi di essere stati un punto di riferimento natalizio nella Sicilia orientale – esordisce Carta – tanta gente è venuta a visitare Melilli, in molti si sono fermati a cenare e qualcuno ha anche pernottato. Dobbiamo sicuramente migliorare sul lato della ricettività, ma è evidente che abbiamo acceso un interesse reale verso il nostro territorio“.

Il primo cittadino sottolinea il ruolo centrale del tessuto sociale e religioso nell’organizzazione. “Grazie ai parroci, alle parrocchie, ai tre presepi viventi, ai cinque presepi monumentali, ai villaggi per bambini, alla Christmas City, al trenino e a quasi 50 attrazioni complessive – prosegue -, siamo riusciti ad attirare migliaia di persone da tutta la provincia e dalla Sicilia“.

Un lavoro corale che ha coinvolto amministrazione, dipendenti comunali, forze dell’ordine, Protezione civile e volontariato. “È stata una vera squadra – ancora Carta – e voglio ringraziare tutti coloro che hanno garantito sicurezza, organizzazione e qualità“.

Uno dei momenti più significativi è stato il presepe vivente di Villasmundo, ospitato nell’area della Sughereta, simbolo di una rinascita ambientale dopo l’incendio degli anni scorsi. Qui, nella serata conclusiva del 6 gennaio, si sono contati oltre 4.500 visitatori.

Nella stessa settimana è stato inaugurato anche il MUSA, il nuovo Museo di Storia Naturale di Melilli, ospitato in un padiglione realizzato nel parco. Un altro tassello del percorso di riqualificazione, bonifica e riuso dei luoghi che l’amministrazione porta avanti da anni.

Il Natale 2025 rappresenta per Melilli anche un passaggio simbolico verso una nuova identità. “Nel 2017 eravamo una città incastrata dentro politiche solo industriali – spiega Carta – oggi l’industria si converte e diventa biocompatibile, mentre noi investiamo su turismo, cultura e accoglienza“.

Un percorso che punta a valorizzare un patrimonio spesso sottovalutato: Thapsos, Megara Iblea, Petraro, Grotta Palombara, la riserva di Sant’Affio, la Pirrera di Sant’Antonio e il santuario di San Sebastiano, unico santuario diocesano fuori le mura di Roma.

“A breve apriremo anche il nuovo Teatro Ex Enel, con quasi 900 posti – conclude il sindaco – e vogliamo una stagione teatrale di livello provinciale. Melilli ha tutto per essere una vera città turistica. E adesso lo stiamo dimostrando“.