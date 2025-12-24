Natale a Noto tra luci, eventi e destagionalizzazione: il sindaco Figura traccia il bilancio del 2025 e guarda al 2026

Noto si prepara a vivere il Natale nel segno della luce, della cultura e della partecipazione. Al centro del cartellone natalizio, ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi in Sicilia, svetta l’albero secolare del centro storico, simbolo del Natale netino e tra i più alti dell’Isola, incastonato tra i monumenti barocchi e illuminato da suggestive luminarie.

Un calendario fitto di appuntamenti accompagna cittadini e visitatori fino all’Epifania: dalla Casa di Babbo Natale al Teatro Tina Di Lorenzo agli spettacoli teatrali e musicali, dagli eventi per bambini alla pista di pattinaggio alla Villa Comunale, passando per il luna park e le iniziative al Piano Alto, in piazza Mazzini, area simbolo della recente rinascita urbana. Spazio anche ai presepi artistici allestiti nell’ex chiesa di Santa Caterina e agli eventi culturali diffusi nelle contrade.

«L’obiettivo era destagionalizzare e rendere Noto viva anche nei mesi invernali – ha spiegato il sindaco Corrado Figura – oggi possiamo dire di esserci riusciti: la città vive oltre dieci mesi l’anno ed è meta di migliaia di visitatori anche a Natale».

Un Natale che diventa anche occasione per tracciare un bilancio positivo del 2025. Tra i risultati più rilevanti, l’avvio di nuovi cantieri e il proseguimento di opere strategiche: dal nuovo asilo di via Alessio Di Giovanni alla riqualificazione di Lido di Noto, dal porticciolo di Cala Bernardo alla ferrovia Noto–Pachino, fino al campo sportivo Peppino Rizza e a diversi interventi sull’edilizia scolastica. Importante anche il recupero dell’ex macello comunale, che diventerà sede del Centro per l’Impiego grazie a un finanziamento di oltre 650 mila euro.

Numeri incoraggianti arrivano anche dal turismo e dalla demografia: le presenze nel 2025 hanno superato del 40% quelle dell’anno precedente, come detto da Figura, e la popolazione è cresciuta, passando da circa 23.900 abitanti nel 2021 a quasi 25 mila residenti oggi.

Lo sguardo è già rivolto al 2026, che si aprirà con appuntamenti di grande rilievo: il trentennale del crollo della Cattedrale il 13 marzo, l’Infiorata di Noto dal 15 al 19 maggio e, il 28 giugno, l’atteso air show delle Frecce Tricolori a Lido di Noto.

«Continuiamo a lavorare per una città inclusiva, viva e attenta ai più fragili», ha concluso Figura, «rivolgendo un augurio di buon Natale alla comunità netina, nel segno della condivisione, dell’amore e della solidarietà».