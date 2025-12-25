Natale a Siracusa e provincia: mercatini, presepi, concerti ed eventi da non perdere

Con l’arrivo delle festività natalizie, Siracusa e tutta la provincia si vestono di luci, musica e tradizione. Mercatini, villaggi di Babbo Natale, presepi viventi, concerti e spettacoli animeranno città e borghi, offrendo un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccoli.

Nel capoluogo, ai Villini del Foro Siracusano, in corso Umberto I, dal 6 dicembre è attivo il Villaggio di Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio e mercatini dedicati all’artigianato e ai prodotti tipici siciliani, per chi vuole addobbare la casa o scegliere i regali da mettere sotto l’albero.

Ma il Natale si vive intensamente anche nei comuni della provincia. Ecco, senza omissioni, tutti i programmi ufficiali.

🎄 AUGUSTA

25 dicembre

Ore 10: zampogna itinerante in via Principe Umberto

Ore 19.30, Chiesa Madre: Augusta Gospel Festival – III edizione, Baltimora Gospel Singer in concerto

26 dicembre

Ore 18: zampogna itinerante in via Principe Umberto

27 dicembre

Ore 18, Piazza D’Astorga: Augusta Street Food – Il gusto del nuovo anno (fino al 29 dicembre), iniziativa Pro Loco Augusta

Sfilata del gruppo Augusta Folk

Ore 19.30, Chiesa di San Domenico: concerto corale “Anthea Odes”, diretta da Maria Grazia Morello

Ore 20, Piazza D’Astorga: Amarodolce Band in concerto

28 dicembre

Ore 10: zampogna itinerante nel quartiere Monte Tauro

Ore 10, Brucoli: Christmas Fantasy Street Parade

Ore 18: “Brucoli… in attesa del nuovo anno”, musica e animazione

Ore 19.30, Chiesa Madre: Augusta Gospel Festival – III edizione, Washington Gospel Group in concerto

29 dicembre

Piazza Duomo: Natale sotto l’albero, concerto docenti e allievi di Music Life

Ore 22, Piazza D’Astorga: Oro Nero in concerto

30 dicembre

Ore 19, Salone di rappresentanza del Palazzo di Città: Cristiano Nuovo e Barbara Ferrante Quarter

31 dicembre

Ore 22.30, Piazza Castello: Capodanno in Piazza

Apertura serata con Nove

Francesco Renga in concerto

Ore 1: DJ set Andrea e Maurizio Cianchino

Conduce Serena Tringali

🎄 AVOLA

Mercoledì 24 dicembre

Ore 17.00–19.30, Piazza Umberto: animazione con Babbo Natale ed elfi nella casetta di Babbo Natale, a cura del Centro Equestre Ibleo

Ore 19.00, Piazza Umberto: A Ciaramedda di Natale, a cura del M° Salvatore Ferlito

26-27-28 dicembre

Ore 16.00–20.00, Avola Antica – Piazzale Laghetti Cava Grande:

31ª Edizione del Presepe Vivente, a cura dell’Associazione Turistica Culturale “Cava Grande”

Venerdì 26 dicembre

Ore 17.00–19.30, Piazza Umberto: animazione con Babbo Natale ed elfi nella casetta di Babbo Natale, a cura del Centro Equestre Ibleo

🎄 BUCCHERI

Dal 14 dicembre al 6 gennaio

Apertura “La Natività”, installazione a grandezza naturale presso il sagrato di Santa Maria Maddalena

Concorso “Il Presepe più bello”, a cura dell’Associazione Culturale Madrigale, via N. Cappello 1

25 dicembre

Ore 10.00: musiche dello zampognaro per le vie del paese

26 dicembre

Ore 19.30: Cantantibus Organis, Heraldic Trumpet Ensemble

27 dicembre

Ore 21.00–00.00: Festa Natalizia Under 17 con DJ set

28 dicembre

Ore 19.30: Concerto di Natale – Associazione Musicale V. Bellini

29 dicembre

Ore 16.00: laboratorio di biscotti natalizi

3 gennaio

Ore 19.00: Gli Armonici di Aretusa, musiche sacro-natalizie a cappella

🎄 FLORIDIA

25 dicembre

Ore 00.30, Piazza del Popolo: Floridia Christmas Night DJ set

26 dicembre

Ore 19.00, Via Giuliano: Presepe Vivente – Un viaggio nei ricordi dei personaggi storici floridiani

Ore 20.00, Via Giuliano: sagra della ricotta con Ntrizzi e Cunti di Claudio Romano

27 dicembre

Ore 19.30, Chiesa del Carmine: concerto Xiridia Wind Band

28 dicembre

Ore 10.00, Piazza del Popolo: Luna Park natalizio

Ore 10.30: Floridia Express tour con trenino

Ore 20.00, Chiesa Santa Lucia: Concerto di Natale Banda Musicale Città di Floridia

🎄 FERLA

24 dicembre ore 18.00: inaugurazione presepi artigianali all’Auditorium comunale

Tombolate natalizie tradizionali

27 dicembre ore 19.30: caccia tombola all’Hybla Pub

29 dicembre ore 15.30: Un Natale con i fiocchi – tombolata e giochi

Tornei di briscola e tressette: 29 dicembre e 5 gennaio

🎄MELILLI

Pista di ghiaccio aperta tutti i giorni (orari feriali e weekend)

24 dicembre

Natale candido e silenzioso – Villasmundo

26 dicembre

Christmas City, mercatini, trenino di Natale, Casa di Babbo Natale

Inaugurazione Presepi Viventi (Melilli e Villasmundo)

Mostre d’arte, concerti e spettacoli

27–31 dicembre

Tornei sportivi, laboratori per bambini, concerti, spettacoli teatrali

31 dicembre: Concerto di Fine Anno Banda Comunale

🎄 PALAZZOLO ACREIDE

25-26-28 dicembre: Presepe vivente, Quartiere Ebraida (ingresso piazza Giovanni Nigro)

1-4-6 gennaio: Presepe vivente, Quartiere Ebraida (ingresso piazza Giovanni Nigro). Ore 17.30\20.30

🎄 NOTO

24-25 Dicembre: Omaggio musicale a Lucio Dalla, De Gregori e Pino Daniele (Ex Caserma Cassonello); “Il Natale si ascolta” con l’Italian Lounge Duo in Piazza XVI Maggio.

26-28 Dicembre: Consegna letterine e sorprese alla Casa di Babbo Natale; spettacolo itinerante di zampognari da Porta Reale; Gran Galà di S. Stefano presso la Chiesa S. Carlo al Corso.

Gennaio 2026:

1 Gennaio: Tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Tina Di Lorenzo (ore 21:00).

3 Gennaio: “Natale in Lapponia” con gonfiabili e mascotte in Piazza Mazzini; concerto solidale “Una culla per la vita” alla Chiesa S. Carlo.

Mostre e Sedi

• Mostra Presepi Artigianali: Via Fratelli Ragusa (Ex Chiesa S. Caterina), dal 9 dicembre al 7 gennaio.

• Mostra Collettiva “E’ NOTO, gioite gente”: Bassi di Palazzo Ducezio, dal 20 dicembre al 7 gennaio.

• Eremo S. Corrado F.L.M.: Presepe visitabile dal 17 dicembre al 6 gennaio (chiuso i lunedì)