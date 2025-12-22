Natale all’ASP di Siracusa, l’arcivescovo Lomanto celebra la Santa Messa all’Ospedale Umberto I

Si è tenuta nella parrocchia San Luca dell’ospedale Umberto I, guidata da frate Gabriele, la tradizionale Santa Messa di Natale dedicata al personale dell’Asp di Siracusa. La celebrazione, presieduta dall’arcivescovo Francesco Lomanto, ha visto la partecipazione assieme al direttore sanitario Salvatore Madonia, ai direttori medico e amministrativo dell’ospedale Paolo Bordonaro e Stefania Sergi, di personale sanitario e amministrativo, pazienti e associazioni di volontariato.

​In apertura, l’arcivescovo ha letto il messaggio del commissario straordinario, Chiara Serpieri, la quale, pur non potendo essere presente, ha espresso profonda gratitudine verso i dipendenti. Il commissario ha definito il lavoro quotidiano del personale come il “più alto esempio dello spirito del Natale”, fatto di cura, dedizione e speranza verso il prossimo, rivolgendo gli auguri di Natale e un pensiero speciale ai pazienti e ai cittadini.

​Durante l’omelia, monsignore Lomanto, nel formulare gli auguri, ha sottolineato il valore dell’unità della grande famiglia dell’Azienda sanitaria, invitando i presenti a vivere il Natale accogliendo la Parola di Dio per far crescere il Signore in ciascuno. L’Arcivescovo ha esortato tutti ad accogliere con sincera pietà il mistero dell’Incarnazione, ricordando che la venuta del Figlio di Dio è un dono immenso di vicinanza e sostegno per l’intera comunità. Ad accompagnare la liturgia il canto del dottore Sebastiano Zappulla del reparto di Chirurgia del presidio ospedaliero aretuseo.