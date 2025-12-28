“Natale di Pace”, a Solarino i bambini portano in scena il tema della pace

Emozione, riflessione e grande partecipazione hanno caratterizzato la serata che si è svolta nella Chiesa Madonna delle Lacrime a Solarino, dove è andato in scena lo spettacolo teatrale“Natale di Pace”. A tornare sul palco è stato il Gruppo Teatrale dei Giovani “Madonna delle Lacrime”, protagonista di una rappresentazione intensa e profondamente attuale dedicata al tema della pace.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Salvo Recupero e dalla prof.ssa Nila Gallo, entrambi registi della rappresentazione e curatori dell’adattamento del copione, ha visto come protagonisti 16 bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni. I giovani interpreti hanno saputo emozionare una chiesa gremita di pubblico, che li ha accolti con entusiasmo, apprezzandone l’energia, l’impegno e la bravura.

“I bambini sono stati straordinari – ha dichiarato il parroco don Daniele Lipari –. Hanno interpretato bene lo spirito di comunità di cui si nutre una parrocchia. Vederli provare il pomeriggio è stata una gioia“. Parole che sottolineano il valore educativo e umano di un percorso che va ben oltre la semplice rappresentazione teatrale.

Particolarmente toccante il momento finale, in cui i bambini hanno interpretato loro coetanei cresciuti nelle zone di guerra: una scena intensa e carica di emozione, capace di ricordare come i conflitti colpiscano soprattutto l’infanzia e quanto sia fondamentale educare fin da piccoli ai valori della pace, del dialogo e della solidarietà, soprattutto nel difficile contesto storico che stiamo vivendo.

Ad arricchire la messa in scena, in alcuni momenti dello spettacolo, il coro parrocchiale della chiesa che ha accompagnato la rappresentazione, la partecipazione dell’Associazione Halim Moses, che ha portato doni per tutti i bambini con l’arrivo simbolico di Babbo Natale, e la preziosa collaborazione dei genitori, parte attiva nella realizzazione dell’evento.

“Natale di Pace” si è così rivelato non solo uno spettacolo teatrale, ma un forte invito alla riflessione e alla speranza, affidato alle nuove generazioni affinché possano diventare, domani, costruttori di un futuro migliore.