Natale e Capodanno 2025 a Siracusa: via libera alle proposte di collaborazione pubblico-privato

La Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo che dà ufficialmente il via all’organizzazione del Natale a Siracusa 2025 e del Capodanno 2026. L’obiettivo è chiaro: costruire un calendario diffuso di eventi, spettacoli e installazioni che valorizzino l’intera città — dal centro storico alle periferie — attraverso la collaborazione tra pubblico e privato.

Il provvedimento prevede la ormai prossima pubblicazione di un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse, idee progettuali e sponsorizzazioni tecniche da parte di aziende, enti, associazioni e operatori culturali.

Tra le iniziative previste rientrano alberi di Natale e luminarie artistiche, villaggi e mercatini natalizi, spettacoli teatrali, musicali e di danza, anche di strada, attività culturali e laboratori per bambini e famiglie ed eventi di intrattenimento per la notte di Capodanno.

Il Comune punta a realizzare un Natale diffuso e partecipato, con particolare attenzione ai quartieri periferici e alle iniziative a carattere sociale e culturale. Tutti gli interventi dovranno garantire gratuità di accesso, rispetto del decoro urbano e attenzione alla sensibilità delle diverse comunità religiose e culturali. L’obiettivo è valorizzare la città in uno dei momenti più sentiti dell’anno, favorendo l’aggregazione e la crescita culturale attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini.