Natale e Capodanno a Siracusa: il Comune apre agli sponsor per organizzare eventi

Il Comune di Siracusa scalda già l’atmosfera delle feste e apre la porta alla collaborazione con imprese, associazioni e realtà del territorio per rendere ancora più speciale il prossimo Natale 2025 e Capodanno 2026.

L’obiettivo è chiaro: trasformare Siracusa in una città viva, accogliente e luminosa, grazie a un grande calendario di eventi, installazioni e iniziative diffuse nei quartieri. Per farlo, l’Amministrazione comunale — attraverso il Settore Cultura e Turismo — ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di sponsor tecnici, con cui intende coinvolgere direttamente chi vive e lavora sul territorio.

Il progetto punta non solo a valorizzare il centro storico, ma anche i quartieri più decentrati, portando luci, musica e attività anche nelle zone meno centrali. Saranno ammessi progetti che riguardino almeno due aree cittadine, tra Ortigia, Akradina, Neapolis, Santa Lucia, Tiche, Grottasanta, Epipoli, Belvedere, Cassibile e le Zone Balneari.

Chi vorrà proporsi come sponsor potrà occuparsi della realizzazione di alberi di Natale, luminarie, proiezioni artistiche, villaggi e mercatini natalizi, spettacoli di teatro, danza o musica — anche di strada — e naturalmente degli eventi dedicati al Capodanno. In pratica, tutto ciò che contribuisce a rendere più magico il periodo delle feste e più viva la città.

Il Comune, da parte sua, offrirà la massima collaborazione, concedendo visibilità agli sponsor, la possibilità di utilizzare il proprio logo e di allestire piccoli spazi promozionali vicino alle installazioni, sempre nel rispetto del decoro urbano.

Le proposte dovranno essere inviate entro il 10 novembre 2025 all’indirizzo PEC politicheculturali@comune.siracusa.legalmail.it. Gli allestimenti dovranno essere pronti entro l’1 dicembre e rimossi non oltre l’8 gennaio 2026.

“Natale a Siracusa” è da sempre un appuntamento molto atteso — spiega l’Amministrazione — perché rappresenta un momento di incontro, bellezza e partecipazione. Quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: costruire un Natale che appartenga a tutta la città, dal centro alle periferie, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.