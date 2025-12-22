“Natale in Biblioteca”, a Priolo Gargallo letture animate per bambini con storie di Rodari

Le iniziative che si legano alla lettura come scoperta, le quali valorizzano e potenziano l’azione del leggere come piacere e la frequenza della Biblioteca comunale come luogo vivo e di conoscenza per crescere educati e curiosi, oramai fioccano a Priolo Gargallo. “Natale in Biblioteca”, letture animate per bambini dai 6 ai 10 anni con “Le più belle storie natalizie” di Gianni Rodari è stato un vero successo. Un pomeriggio in Biblioteca vissuto come una favola, che si dipana a spicchi di narrazioni, attraverso poesie, filastrocche, storie e racconti, fiabe e favole di Gianni Rodari, tutte legate da un filo magico, l’attesa del Natale e della sua calda ed avvolgente atmosfera. Un bel gruppo di bambini, dai 6 ai 10 anni, si sono ritrovati, accompagnati in loco dalle loro solerti mamme, il 18 dicembre, alle ore 16.30, accolti nell’area adibita all’ascolto per i più piccoli, presso la Biblioteca comunale di Priolo Gargallo. Adagiati tra cuscinoni e pouf colorati, i ragazzini sono rimasti qualche ora ad assaporare le storie più belle del Natale dalla voce di Fabiola Avagliano e di Maria Luisa Vanacore, che hanno intrattenuto i piccoli in un’atmosfera prefestiva, prevedendo anche un break per addolcire il tutto e rendere il momento ancora più accattivante.

Il pomeriggio dedicato alla lettura per i piccoli della Scuola Primaria priolese è stato realizzato per volontà del sindaco, Pippo Gianni, e dell’assessore alla cultura, Rita Limer, pensato per rivolgere l’attenzione alle fasce più delicate della società, che richiedono maggiore interessamento da parte delle amministrazioni perché è sin da piccoli che si coltivano i migliori sensi per formare un buon cittadino e s’innescano alti valori educativi. I piccoli hanno poi potuto ascoltare anche qualche racconto dalla viva voce dell’assessore Limer; hanno potuto visitare i locali del sito culturale ed hanno potuto anche fruire del servizio prestiti librari, oltre a visitare le mostre d’arte e fotografiche, che si tengono nei locali della Biblioteca comunale.