Il nuovo piano in Ortigia e le altre attività della Polizia Municipale

Ospite in studio Sergio Imbrò, Assessore alla Polizia Municipale di Siracusa

dal 5 all’11 settembre

Nave Francesco Mimbelli effettuerà una sosta in porto a Siracusa

Nell’ambito della campagna d’istruzione 2025 degli allievi della 1^ classe della Scuola Sottufficiali di Taranto

Nave Francesco Mimbelli effettuerà una sosta in porto a Siracusa dal 5 all’11 settembre nell’ambito della campagna d’istruzione 2025 degli allievi della 1^ classe della Scuola Sottufficiali di Taranto.

In porto, l’unità sarà aperta alle visite della popolazione nei seguenti giorni e orari:


– sabato 6 settembre, dalle 10 alle 12;

– domenica 7 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18;

– lunedì 8 settembre, dalle 10 alle 12;

– martedì settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18;

– mercoledì 10 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.


