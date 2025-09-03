Nave Francesco Mimbelli effettuerà una sosta in porto a Siracusa dal 5 all’11 settembre nell’ambito della campagna d’istruzione 2025 degli allievi della 1^ classe della Scuola Sottufficiali di Taranto.
In porto, l’unità sarà aperta alle visite della popolazione nei seguenti giorni e orari:
– sabato 6 settembre, dalle 10 alle 12;
– domenica 7 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18;
– lunedì 8 settembre, dalle 10 alle 12;
– martedì settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18;
– mercoledì 10 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
