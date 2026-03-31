Nave mercantile detenuta dalla Guardia costiera di Siracusa per gravi irregolarità sulla sicurezza della navigazione

Un provvedimento di fermo amministrativo è stato emanato nella giornata di martedì 31 marzo da personale militare del Nucleo Port State Control (Controllo dello stato di approdo) della Capitaneria di porto di Siracusa a carico di una nave tipo rimorchiatore – Tug – battente bandiera Maltese, arrivata nel porto di Santa Panagia per effettuare operazioni commerciali.

Le attività ispettive sono state svolte nell’ambito del controllo operato dallo Stato di approdo a bordo delle navi straniere, per accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza, della qualità di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati e le misure di protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti accidentali, previste dalle Convenzioni internazionali applicabili alle navi mercantili impegnate in viaggi internazionali.

La detenzione della nave è scattata dopo un’approfondita ispezione, durante la quale sono state riscontrate gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione e lotta degli incendi e gestione della sicurezza di bordo.

La nave non potrà ripartire dal Porto di Santa Panagia sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo e dopo una nuova ispezione degli Ispettori del Nucleo Port State Control della Guardia costiera di Siracusa.