Nave mercantile portoghese fermata a Siracusa per gravi irregolarità sulla sicurezza della navigazione

Un provvedimento di fermo è stato emanato nella giornata di domenica 28 giugno da personale militare del Nucleo Port State Control (Controllo dello stato di approdo) della Capitaneria di porto di Siracusa.

Il provvedimento interdittivo è stato emesso a carico di una nave tipo Oil tanker, battente bandiera Portoghese, con una stazza lorda di oltre 62.000 tonnellate e 250 metri di lunghezza, arrivata nel porto di Santa Panagia per operazioni commerciali al locale terminal petrolifero.

Le attività ispettive sono svolte dai militari della Guardia Costiera nell’ambito del controllo sulle condizioni previste dalle Convenzioni Internazionali applicabili alle navi mercantili di bandiera estera, e sono tese alla costante verifica delle condizioni di sicurezza dei mercantili, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati ed alla protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti.

Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo una approfondita ispezione, durante la quale sono state riscontrate gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione e lotta degli incendi e gestione della sicurezza di bordo.

In tutto le non conformità riscontrate sono state dodici, cinque delle quali motivo di fermo della petroliera.

La nave non potrà ripartire dal Porto di Santa Panagia sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dagli ispettori del Nucleo Port State Control di Siracusa.