Neapolis Junior Siracusa, quinto posto al torneo internazionale “La passione di Yara”

Sport · Calcio giovanile

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Il calcio giovanile siracusano si mette in evidenza in Lombardia con la Neapolis Junior, protagonista del torneo internazionale “La passione di Yara”, manifestazione che ha riunito 36 squadre provenienti da otto nazioni in un confronto all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

I giovani calciatori siracusani, guidati da mister Giampiero Parrinello, hanno chiuso la competizione al quinto posto, riuscendo a mettersi alle spalle diverse società tra le più note del panorama nazionale e internazionale del calcio giovanile.

Il percorso della Neapolis è iniziato con un girone chiuso al primo posto, grazie a un ruolino di marcia composto da quattro vittorie e un pareggio. Una partenza che ha permesso ai Pulcini siracusani di affrontare con crescente fiducia le sfide della fase successiva.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Tra i risultati più significativi del torneo c’è il successo per 2-1 contro l’Inter, una delle società presenti alla manifestazione. Un risultato che testimonia il percorso compiuto dalla formazione siracusana, capace di giocarsela alla pari anche contro realtà che vantano strutture e settori giovanili di grande tradizione.

Le finali per il primo posto sono rimaste a un passo, ma il quinto posto finale rappresenta comunque un risultato di rilievo per la Neapolis Junior, soprattutto considerando il livello della competizione. La formazione siracusana ha infatti chiuso il torneo davanti a società come Milan, Como, Parma, Bologna, Benfica e la stessa Inter, secondo quanto riferito dalla società.

A conquistare il successo finale è stata invece la Fiorentina.

Al termine della manifestazione non è mancata la soddisfazione dello staff della Neapolis, rappresentato da Luca Campisi, dal direttore Mariano D’Aquila e dall’intero gruppo di tecnici e collaboratori.

Per i dirigenti e per gli allenatori, al di là del piazzamento, resta soprattutto il valore dell’esperienza vissuta dai ragazzi: un’occasione per confrontarsi con coetanei provenienti da realtà diverse e misurarsi in un contesto internazionale.

La Neapolis Junior torna così dalla Lombardia con un risultato che dà ulteriore visibilità al movimento calcistico giovanile siracusano. Tenacia, qualità e spirito di gruppo sono stati gli elementi che hanno accompagnato il percorso della squadra, capace di portare il nome di Siracusa sul campo di una manifestazione di respiro internazionale.