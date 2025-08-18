Nei testi inneggia al crimine, attacca pentiti e magistrati: a Naro annullato il concerto del rapper siracusano Samuele Nisi

Era atteso per la serata di oggi, nella piazza centrale di Naro (in provincia di Agrigento), il concerto del giovane rapper siracusano Samuele Nisi. L’evento, organizzato dalla società Four srl per conto delle cooperative sociali La Grande Famiglia ed Estia, è stato però annullato dopo la diffusione di alcune notizie relative alle frequentazioni del cantante e ai contenuti dei suoi brani, giudicati inneggianti al guadagno facile e irrispettosi verso magistratura e forze dell’ordine.

La decisione è arrivata in seguito a interlocuzioni tra le istituzioni statali e comunali. Il sindaco Milco Dalacchi ha comunicato l’annullamento agli organizzatori e alla cittadinanza, ponendo fine a una vicenda che aveva iniziato a suscitare clamore a livello provinciale.





A chiarire la posizione degli organizzatori è stato un comunicato stampa diffuso nelle stesse ore: “l’evento previsto per oggi, organizzato dalla società Four srl, che prevedeva l’esibizione del rapper Samuele Nisi, è stato annullato dopo aver riscontrato che i testi delle sue canzoni contengono riferimenti contro lo Stato, le forze armate e la magistratura. Tali contenuti non erano noti ai membri delle associazioni coinvolte. Le autorizzazioni erano state richieste ai primi di agosto a tutti gli organi competenti e solo poche ore fa ci è stato comunicato che questo artista non era gradito alle autorità. Per questo abbiamo deciso di annullare l’evento, nel rispetto della legge e delle istituzioni”.

Le cooperative La Grande Famiglia ed Estia, molto attive a Naro e in provincia nel campo dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, hanno ribadito la loro vicinanza ai valori di legalità, solidarietà e contrasto a ogni forma di criminalità e violenza, sottolineando che non era loro intenzione “mettere in imbarazzo le istituzioni coinvolte”.