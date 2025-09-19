Nel 2024 il total tax rate a Siracusa in lieve calo al 52,4% in linea con il dato nazionale

Lieve calo della tassazione sulle imprese personali nel 2024 al 52,4% dal 52,9%, e conferma di consistenti divari territoriali. Sono le principali evidenze dell’Osservatorio sul fisco della CNA “Comune che vai fisco che trovi” giunto alla settima edizione.

A Siracusa, le imprese hanno lavorato per il fisco fino al 9 luglio, due giorni in meno rispetto all’anno precedente. Dalla fotografia scattata dall’Osservatorio CNA, Bolzano si conferma sul gradino più alto del podio con una tassazione al 46,3% mentre a chiudere la graduatoria dei 114 capoluoghi di provincia è Agrigento con una pressione fiscale complessiva del 57,4%.

Il rapporto della CNA riguarda un’impresa tipo rappresentativa. Nello specifico un’impresa individuale che utilizza un laboratorio artigiano di 350 mq e un negozio di proprietà destinato alla vendita di 175 mq con valori immobiliari di 500mila euro in tutti i comuni, ricavi per 431mila euro e un reddito d’impresa di 50mila.

Nel dato complessivo sulla tassazione si rileva una sostanziale stabilità di diverse voci di tassazione tra cui IMU, Irpef con relative addizionali mentre pesa una crescita dell’imposizione sui rifiuti.

Nel complesso la divergenza territoriale rimane di 11 punti come l’anno precedente. Soltanto in 10 comuni il total tax rate è inferiore al 50%.

La Presidente CNA Siracusa, Rosanna Magnano, sottolinea che “l’Osservatorio di CNA Nazionale ci consegna la rilevazione di una lieve riduzione del total tax rate ma è evidente che il livello di tassazione resta molto elevato e rappresenta un vincolo alla crescita. Oltre ad azioni di carattere nazionale occorre intervenire sulla tassazione locale che presenta, spesso, squilibri importanti su voci diverse come la tassazione sul suolo pubblico o sul grande tema della raccolta dei rifiuti su cui molte attività hanno già costi importanti per il conferimento di rifiuti con società specializzate”.

Il Segretario della Confederazione, Gianpaolo Miceli, rileva che “occorre uno sforzo importante contro le inefficienze così da garantire riduzione dell’imposizione, un aspetto cruciale per rendere competitivi territori che scontano da sempre un forte gap infrastrutturale. Occorre confronto tra istituzioni ed un dialogo forte con le rappresentanze del mondo produttivo che, troppo spesso, vengono colpevolmente eluse dal confronto su scelte fondamentali per le PMI”.