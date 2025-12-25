Nel giorno di Natale, il messaggio del sindaco di Siracusa: un pensiero a studenti, lavoratori fuori sede e famiglie

Nel giorno di Natale, il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha affidato ai microfoni di SiracusaNews un messaggio di auguri e riflessione rivolto alla comunità. Un pensiero particolare è andato agli studenti e ai lavoratori fuori sede che, anche quest’anno, hanno dovuto affrontare il caro voli per poter tornare a casa e riabbracciare i propri affetti durante le feste.

Il sindaco ha poi rivolto parole di vicinanza agli ultimi, a chi vive una condizione di solitudine o di difficoltà, ricordando l’importanza della solidarietà e dell’attenzione verso chi è più fragile. Infine, un augurio speciale a tutte le famiglie che oggi si metteranno attorno a un tavolo per condividere la gioia del Natale, nel segno della condivisione, della speranza e del senso di comunità.