“È una sconfitta dello Stato”: messaggio del Quirinale alla madre di Stefano Argentino

Cronaca · Lettera

“Il carcere non può essere un luogo di marginalizzazione dei più fragili, nel quale si perde ogni speranza. La morte di suo figlio rappresenta, purtroppo, una grave sconfitta dello Stato”. Sono queste le parole cariche di significato inviate dal Quirinale a Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, il giovane siracusano trovato morto il 6 agosto dello scorso anno all’interno della casa circondariale di Gazzi, a Messina.

La missiva, firmata dal Consigliere del Presidente della Repubblica per gli affari dell’amministrazione della giustizia, giunge come risposta a un appello accorato della signora Santoro. La donna si era rivolta direttamente al Capo dello Stato per chiedere verità e giustizia su una morte avvenuta mentre il figlio era sotto la custodia e la responsabilità delle istituzioni.

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Stefano Argentino, 26 anni, originario di Noto, accusato dell’omicidio di Sara Campanella. La famiglia Argentino, che conta sull’operato dei propri avvocato Giuseppe Cultrera, Stefano Andolina e Salvatore Catalfo, non si capacità del fatto che il 16 maggio furono revocati isolamento e sorveglianza a vista

“Sapevamo già che quanto successo fosse una grave sconfitta per lo Stato che ha la custodia del detenuto”, ha commentato l’avvocato Giuseppe Cultrera, sottolineando come la lettera della Presidenza della Repubblica confermi una consapevolezza profonda sulla fragilità del sistema carcerario. I legali si dicono ora fiduciosi che le responsabilità vengano accertate in un “processo che sia giusto”.

Il messaggio del Colle pone l’accento sulla dimensione umana e costituzionale della detenzione. Esprimendo la “più sentita partecipazione e vicinanza umana per la dolorosa vicenda”, il Quirinale ribadisce un principio fondamentale: la funzione del carcere non deve mai abdicare alla speranza e alla tutela dei più deboli.

I familiari di Stefano Argentino, per il tramite della mamma, Daniela Santoro, esprimono poi pubblicamente la loro più profonda gratitudine e commozione per le parole di sincera partecipazione e vicinanza umana manifestate dal Presidente della Repubblica.

“Il messaggio pervenuto tramite il Consigliere per gli affari dell’amministrazione della giustizia rappresenta un conforto prezioso e un sollievo per una ferita che resta lacerante per l’intera famiglia. Le parole giunte dal Quirinale restituiscono dignità alla memoria di Stefano e confermano con ferma e dolorosa lucidità una realtà che non può essere taciuta: “Il carcere non può essere un luogo di marginalizzazione dei più fragili, nel quale si perde ogni speranza. La morte di suo figlio rappresenta, purtroppo, una grave sconfitta dello Stato” , si legge in una nota.

Nel riconoscere l’alto valore di questa presa di posizione istituzionale e umana, la famiglia Argentino ribadisce con forza che “la tragica scomparsa di Stefano non può e non deve rimanere confinata nel silenzio”.

“La definizione di questa perdita come una “grave sconfitta dello Stato” impone un dovere morale, civile e giuridico imprescindibile: la ricerca intransigente della verità”.

Con questo spirito, i familiari, si legge nella nota, “auspicano fermamente che le indagini in corso procedano con il massimo rigore e senza indugio alcuno, affinché vengano individuate con chiarezza tutte le responsabilità che hanno condotto alla morte di Stefano. Fare piena luce su quanto accaduto è un atto di giustizia dovuto a una madre e a una famiglia devastate dal dolore, ma è anche un passaggio necessario per riscattare la credibilità delle istituzioni e per far sì che simili drammi non si ripetano mai più”.

Al fine di raccogliere qualsiasi elemento utile a ricostruire con esattezza le circostanze della permanenza in istituto e della morte di Stefano, la famiglia Argentino rivolge un accorato appello a chiunque sia in possesso di informazioni, testimonianze o dettagli rilevanti. A tal fine, è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata per ricevere segnalazioni: VeritaPerStefanoArgentino@gmail.com