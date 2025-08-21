Ci sono anche dei possedimenti a Siracusa e a Noto nel patrimonio immobiliare di Pippo Baudo. A rivelarlo in queste ore il sito internet de Il Messaggero, che ha spulciato le carte riguardanti la possibile eredità che il famosissimo conduttore televisivo lascia ai propri figli.

Detto di Roma, dove il patrimonio di Pippo Baudo è costituito da 5 immobili, anche in Sicilia Baudo aveva dei possedimenti: 10 terreni a Noto, tra cui vigneti e mandorleti per un valore catastale che comunque non supera i 30mila euro. Altri 5 terreni, invece, attualmente incolti, risultano a Siracusa. Sempre in quota Sicilia, verrebbe da dire, ci sono anche le partecipazioni a due società edili del catanese.



