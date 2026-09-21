“Nero Barocco”: la prima edizione chiude con un sold out a Noto

Cultura · I edizione

Si è conclusa con un pienone di pubblico la prima edizione di “Nero Barocco – Noto Wine Fest”, la due giorni dedicata al vino del Val di Noto che ha animato il centro storico barocco della città. Un debutto che ha superato le aspettative, culminato ieri sera con il sold out dell’evento. Nonostante la pioggia iniziale, che ha poi lasciato spazio a una serata serena, sabato 19 settembre si è svolto un ricco programma di incontri, presentato dai giornalisti Giulio Perotti e Ottavio Gintoli.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Noto Corrado Figura e del direttore della Strada del Vino del Val di Noto Franky Terranova, sul palco sono saliti Marco Lupo, Capo del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica (Disai) al Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e Samuele Mazza, trendsetter e promotore di investimenti e nuove esperienze nel territorio. È seguita la degustazione guidata da Alessandro Carrubba, protagonista del Firraru di Feudo Maccari. Spazio poi al panel moderato da Ottavio Gintoli, con Sergio Fiorentino, Massimo Izzo e Viviana Haddad, che hanno discusso di vino, arte, architettura, identità e territorio. A seguire, Davide Tenconi (Appress) ha moderato un secondo panel con Michele Faro (Pietradolce), Angela Sergio (Barone Sergio, nonché Presidente del Consorzio di Tutela Vini Valdinoto) e Francesco Cambria (Cottanera e Presidente del Consorzio Etna DOC). Alla serata hanno preso parte anche rappresentanti istituzionali nazionali e regionali e diversi sindaci della provincia.

A chiudere la serata è stato il Ceo di Appress, Giangiacomo Farina, salito sul palco. Farina ne ha illustrato il progetto e la filosofia, segnando la nascita ufficiale di una nuova testata pensata per raccontare l’enologia siciliana d’eccellenza. Il festival si è chiuso ieri, domenica 20 settembre, con il grande banco d’assaggio alla Loggia del Mercato, dove oltre 30 cantine del territorio hanno proposto degustazioni dedicate in particolare al Nero d’Avola, all’Eloro DOC e al Moscato di Noto DOC, accompagnate da food, prodotti tipici e musica dal vivo. La serata è stata impreziosita anche dalla performance teatrale dei ragazzi dell’Inda. “Nero Barocco – Noto Wine Fest” chiude quindi la sua prima edizione con un pienone di pubblico, confermando il crescente interesse verso il vino e il territorio del Val di Noto.

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L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “Nero Barocco – I vini del Val di Noto tra tradizione e futuro” e cofinanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive attraverso “Sicilia che piace”, ha visto la collaborazione della Città di Noto, della Strada del Vino del Val di Noto e di AIS Sicilia Siracusa, con Suruq e SiracusaNews media partner dell’evento.