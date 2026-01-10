Nessun danno dopo il terremoto avvertito a Siracusa. Ma l’assessore Imbrò: “strumentali accuse alla Protezione Civile comunale”

“Nessuna criticità segnalata sul territorio comunale a seguito della scossa sismica registrata alle ore 5.53 del mattino, con epicentro davanti alle coste sud-orientali della Calabria e avvertita anche in un’ampia fascia della Sicilia ionica”. Lo conferma l’assessore alla Protezione Civile, Sergio Imbrò, spiegando che, dopo il sisma, gli uffici comunali della P.C. si sono immediatamente messi in contatto con il Dipartimento Regionale e con il comando dei Vigili del Fuoco, attivando un filo diretto che ha consentito in breve tempo di avere un quadro chiaro della situazione. Una prima ricognizione sul territorio, ha permesso di escludere danni a persone o cose.

“L’assenza di criticità o di note di Protezione Civile ha fatto si che, di concerto con altre Istituzioni, non sia stato ritenuto necessario inviare sms alla popolazione, soprattutto per evitare panico o allarme che sarebbero risultati fuoriluogo – le parole di Imbrò – Ritengo strumentale ogni polemica in tal senso ed invito, specie su tematiche così delicate, a mettere tutti in primo piano la tutela della collettività e della pubblica incolumità. Stiamo completando l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile che verrà quindi stampato e distribuito alla popolazione. Ai consiglieri comunali Cavallaro e Romano, chiedo di partecipare con rinnovato spirito di collaborazione e sarà mia cura invitarli alle prossime giornate di Protezione Civile nelle scuole siracusane”.