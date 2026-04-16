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Udienza fallimentare

Nessun fallimento per il Siracusa, ora serve il miracolo in campo

Il club evita il peggio ma resta una situazione finanziaria delicata. Domenica intanto sfida decisiva contro la Cavese

Alessandro Ricci

Il club evita il peggio ma resta una situazione finanziaria delicata. Domenica intanto sfida decisiva contro la Cavese

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Un flebile raggio di luce, forse il primo vero, in una stagione segnata più da ombre che da certezze. Il Siracusa può tirare un sospiro di sollievo almeno sul fronte societario: nessun fallimento, nessuna procedura aperta.

Al termine dell’udienza davanti al tribunale fallimentare di Siracusa, infatti, il pubblico ministero ha rinunciato all’istanza e la procedura è stata dichiarata estinta. Tradotto: il club azzurro resta in piedi. Una decisione maturata alla luce della documentazione integrativa depositata nelle ultime settimane, ritenuta sufficiente a escludere, allo stato attuale, i presupposti per l’apertura della procedura.

Resta però un quadro che continua a essere difficile: la situazione economico-finanziaria del club tra debiti con l’erario rateizzati, e quelli con i vari fornitori viene comunque considerata delicata e meritevole di ulteriori approfondimenti e per questo dalla Procura fanno sapere di aver chiesto ulteriori dettagli alla società.

Dopo settimane di attesa, alimentate anche dal rinvio di inizio aprile per l’integrazione della documentazione contabile, è arrivata comunque la risposta che ambiente e tifosi attendevano. Una risposta che evita lo scenario peggiore e restituisce, almeno per un momento, un minimo di stabilità a un contesto altrimenti sempre in bilico.

Ma se sul piano giudiziario si può parlare di vittoria, seppur di misura, su quello sportivo e amministrativo il margine resta sottilissimo. Perché proprio oggi cade un’altra scadenza federale e il rischio di un nuovo mancato adempimento è concreto. In caso di ulteriore inadempienza, arriverebbe una terza penalizzazione stagionale, che però verrebbe scontata nella prossima annata, a prescindere dalla categoria. Un dettaglio non da poco, ma che non cambia l’urgenza del presente.

Perché il campo, adesso, chiama. E lo fa senza appello.

Domenica sera al De Simone arriva la Cavese, in una gara che vale una stagione: solo una vittoria può tenere in vita le speranze di agganciare i play out. Poi si guarderà a Trapani, nell’ultimo atto di un campionato che continua a vivere sul filo, con la necessità di incrociare anche risultati favorevoli dagli altri campi, su tutti quelli di Foggia e Giugliano.

Il Siracusa resta quindi sospeso tra due binari: da una parte la sopravvivenza societaria, dall’altra una salvezza sportiva che richiede qualcosa di più di un’impresa.


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