Neuroradiologia interventistica a Siracusa, Ternullo: “Il reparto deve nascere qui”

Politica · Sanità

La Neuroradiologia interventistica deve essere realizzata a Siracusa. È la richiesta rilanciata dalla senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, che interviene dopo l’allarme lanciato dall’Osservatorio Civico sul futuro della rete per il trattamento dell’ictus in Sicilia.

La questione riguarda una delle prestazioni più delicate nella gestione dell’ictus ischemico: la neuroradiologia interventistica consente infatti procedure come la trombectomia meccanica nei pazienti selezionati e, trattandosi di una patologia tempo-dipendente, la rapidità con cui il paziente raggiunge il centro in grado di effettuare il trattamento è determinante. La stessa Regione Siciliana sottolinea che la neuroradiologia interventistica ha un ruolo decisivo nel trattamento in emergenza delle patologie vascolari acute ischemiche ed emorragiche.

“Ringrazio l’Osservatorio Civico, e in particolare il presidente Salvo Sorbello, per aver sollevato con chiarezza e competenza un problema che non possiamo più ignorare -, afferma Ternullo -. La denuncia è precisa, documentata e allarma: Siracusa rischia di perdere una struttura sanitaria decisiva, quella della Neuroradiologia interventistica, che nelle prime ore dall’ictus può fare la differenza tra la vita e la morte, tra il recupero e la disabilità permanente“.

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L’Osservatorio Civico, attraverso Sorbello e il coordinatore tecnico-scientifico Franco Cirillo, sostiene che la provincia di Siracusa debba dotarsi quanto prima di un proprio reparto e guarda con preoccupazione all’ipotesi di un ulteriore Hub a Catania. Secondo la loro ricostruzione, in Sicilia sono già operativi due centri di riferimento nell’area catanese, al Cannizzaro e al Nuovo Garibaldi, mentre si starebbe valutando l’attivazione di un ulteriore punto Hub al San Marco.

È proprio questo il passaggio che, secondo l’Osservatorio, potrebbe incidere sulle prospettive di Siracusa. I rappresentanti dell’organismo richiamano infatti il criterio della rete ictus secondo cui i centri Hub di secondo livello vengono dimensionati in rapporto alla popolazione, e sostengono che l’apertura di un terzo Hub a Catania finirebbe per rendere difficilmente praticabile la realizzazione di una struttura analoga a Siracusa.

“Non è una questione di campanilismo – sottolinea Ternullo –. È una questione di organizzazione sanitaria, di tempi di percorrenza e di equità territoriale“. Per la senatrice, concentrare ulteriormente le strutture altamente specialistiche su Catania, mentre Siracusa attende ancora il proprio DEA di secondo livello, rischierebbe di penalizzare soprattutto i pazienti della Sicilia sud-orientale.

L’argomento si intreccia così con la lunga vicenda del nuovo ospedale di Siracusa. L’Osservatorio Civico richiama il decreto del febbraio 2022 con il quale l’allora assessore regionale alla Salute Ruggero Razza aveva previsto per il nuovo presidio ospedaliero la caratterizzazione come DEA di II livello, motivandola anche con l’esigenza di rispondere ai bisogni della Sicilia sud-orientale, indicata come area all’epoca priva di un DEA di secondo livello.

La Regione, nel documento di programmazione della rete ospedaliera, ha confermato l’impostazione generale secondo cui i DEA di secondo livello costituiscono i riferimenti per le emergenze più complesse e per le reti tempo-dipendenti.

Per Sorbello e Cirillo, quindi, la presenza a Siracusa di una struttura di neuroradiologia interventistica non sarebbe un elemento isolato, ma dovrebbe rientrare nella costruzione del futuro assetto ospedaliero provinciale. “Quando sarà finalmente attivo il nuovo ospedale – sostengono – avremmo un reparto collaudato, con personale già esperto. E soprattutto nel frattempo saranno salvate tante vite umane”.

L’Osservatorio ricorda inoltre che, nel percorso dell’emergenza, il paziente viene generalmente trasportato dal luogo dell’evento al pronto soccorso, sottoposto agli accertamenti diagnostici e quindi indirizzato verso il centro più appropriato. Un percorso nel quale, sostengono, ogni trasferimento può incidere sui tempi complessivi di trattamento.

La richiesta è quindi rivolta alla Regione Siciliana, al presidente Renato Schifani e all’assessorato regionale alla Salute. Ternullo si dice fiduciosa che, al netto delle verifiche, venga garantita a Siracusa la possibilità di dotarsi di un reparto di Neuroradiologia interventistica autonomo e funzionante.

“La sanità siracusana non può subire un altro scippo“, conclude la senatrice.