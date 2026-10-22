Nexus, il rumore dell’inchiesta, il silenzio a Palazzo Vermexio: la rabbia sotto la cenere

Politica · oltre il consiglio

Il silenzio, a volte, fa più rumore delle parole. E quello che ha accompagnato il Consiglio comunale di Siracusa sull’inchiesta Nexus è stato un silenzio particolare. Non quello di chi non ha nulla da dire, ma quello di chi, almeno per il momento, ha deciso di non dire nulla. Di osservare, aspettare, misurare le parole degli altri. E forse anche di contare fino a dieci, prima di parlare. Perché a Palazzo Vermexio, mentre le opposizioni chiedevano dimissioni e responsabilità politiche, la maggioranza è rimasta sostanzialmente muta. Nessun intervento a difesa del sindaco Francesco Italia, nessuna presa di posizione pubblica sul futuro dell’amministrazione. E neppure una parola da parte di chi, fino a poche ore prima, sedeva nella Giunta comunale.

C’erano Sergio Imbrò e Andrea Firenze, assessori uscenti ma ancora consiglieri comunali. Entrambi presenti, entrambi silenziosi. Sul volto e negli atteggiamenti di Firenze si coglieva una rabbia difficile da nascondere, mentre Imbrò appariva più sereno. Impressioni, naturalmente, perché nessuno dei due ha scelto di affidare all’aula il proprio stato d’animo. Ma il silenzio, anche in questo caso, sembrava raccontare qualcosa. C’era anche Giuseppe Casella, ex assessore che aveva recentemente lasciato il Consiglio comunale. Presente, ma nessuna dichiarazione, anche lui ha scelto di aspettare. Parlerà più avanti, quando il quadro politico sarà probabilmente più chiaro. Quando sarà nata la nuova Giunta e si comprenderà chi ne farà parte, chi sarà confermato e chi, invece, resterà fuori.

Perché la prossima Giunta, secondo le prospettive delineate dallo stesso sindaco, sarà espressione della maggioranza consiliare. Non tecnica, dunque, ma marcatamente politica, come quella uscente. Una scelta che risponde anche alla necessità di tenere insieme una coalizione attraversata da tensioni che, per il momento, non trovano sfogo pubblico. E così il silenzio diventa anche una questione di equilibri. Nessuno vuole scoprire le carte prima di conoscere le intenzioni del sindaco. Nessuno vuole parlare troppo presto, magari compromettendo una conferma o rendendo più difficile una trattativa. Ma sarebbe riduttivo leggere tutto soltanto attraverso la distribuzione delle deleghe.

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Perché c’è anche una rabbia interna, covata e non ancora esplosa. Il sindaco ha ringraziato uno per uno gli assessori che hanno rimesso il mandato, riconoscendone il lavoro e il senso delle istituzioni. Ma questo non significa che tutti abbiano digerito la decisione. Gli ex componenti della Giunta, almeno pubblicamente, restano in silenzio. E non è difficile comprendere come l’azzeramento possa essere vissuto con amarezza da chi non intende passare, neppure indirettamente, per responsabile di fatti che dovranno essere accertati nelle sedi competenti. È un po’ come quando si spegne un fuoco. Le fiamme non si vedono più, ma sotto la cenere resta qualcosa che arde. E non è detto che si spenga. Potrebbe bastare poco per riaccenderlo.

Silenzio anche dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro, naturalmente impegnato nella conduzione dei lavori, ma senza una presa di posizione politica sulla vicenda. Silenzio dall’intero gruppo di Grande Sicilia, così come dagli altri gruppi della maggioranza, compreso quello che fa riferimento a Edy Bandiera. Silenzio dal leader autonomista Peppe Carta. Nessuna dichiarazione pubblica, almeno in questa fase, sulla crisi politica, sulla composizione della prossima Giunta o sul destino degli assessori uscenti. Nessuna indicazione su chi potrebbe essere confermato e chi, invece, rischia di essere escluso.

Eppure, il momento più significativo è arrivato proprio quando ha preso la parola Francesco Italia. In aula è calato un silenzio assoluto. Tutti ad ascoltare il sindaco, che questa volta non ha parlato a braccio, come fa abitualmente, ma ha quasi esclusivamente letto un intervento preparato. Ogni parola sembrava avere un peso diverso. Ogni pausa, ogni enfasi, ogni possibile incrinatura della voce diventava qualcosa da osservare. C’era chi ascoltava per capire cosa avrebbe detto sull’inchiesta. Chi per comprendere quale sarebbe stata la sua risposta politica. Chi, probabilmente, per cogliere qualche indicazione sul proprio futuro. E chi semplicemente per vedere se, dopo otto giorni, il sindaco avrebbe pronunciato parole capaci di cambiare il corso della crisi.

Anche il pubblico ha seguito la seduta in un clima di sostanziale compostezza. Qualche timido applauso ha accompagnato alcuni interventi delle opposizioni, subito richiamato dal presidente del Consiglio al rispetto delle regole dell’aula. Poi di nuovo silenzio. E c’è stato anche chi ha spiegato il perché è rimasto zitto e fermo finora, come Ivan Scimonelli del gruppo Insieme, in attesa di ascoltare cosa avesse da dire il sindaco, dopo le opportune verifiche, sottolineando di non essersi fatto prendere dalla voglia di apparire pur di dire qualcosa e lanciando stoccate all’opposizione di cui fa(ceva?) parte. Un contrasto quasi surreale rispetto a quanto accade fuori da Palazzo Vermexio.

Perché fuori il silenzio non esiste affatto. L’inchiesta Nexus ha prodotto un rumore enorme. Se ne parla nei bar, negli uffici, nelle conversazioni private e soprattutto nelle chat. L’ordinanza circola da un telefono all’altro, insieme a intercettazioni, ricostruzioni, commenti e interpretazioni. Passa di mano in mano, spesso senza alcuna distinzione tra contestazioni, ipotesi investigative e responsabilità accertate. Viene letta e commentata anche da chi non conosce i ruoli delle persone coinvolte, il funzionamento delle procedure amministrative o il contesto nel quale determinate conversazioni sono avvenute.

È il paradosso di questi giorni: fuori si parla di tutto, dentro quasi nessuno parla. Naturalmente, il silenzio può avere molte spiegazioni. Può essere prudenza, rispetto per un’indagine ancora in corso, volontà di non alimentare ulteriori polemiche. Può essere anche una scelta politica, nell’attesa di capire come si ridisegneranno gli equilibri della maggioranza. Ma non è necessariamente condivisione. E soprattutto non è garanzia di stabilità. Dopo otto giorni di silenzio, Francesco Italia ha parlato. Ha respinto l’idea di essere il riferimento di un sistema di interessi, ha annunciato verifiche sugli appalti, ha difeso il proprio operato e ha escluso le dimissioni. Ha anche chiarito che la nuova Giunta nascerà dalla maggioranza consiliare.

Ora, però, toccherà agli altri decidere se continuare a tacere. Agli assessori uscenti, che attendono di conoscere il proprio destino politico. Ai consiglieri di maggioranza, chiamati a sostenere una nuova fase amministrativa. Ai leader dei partiti e dei movimenti, che dovranno trovare un punto di equilibrio tra la difesa dell’amministrazione e le tensioni interne. E alle opposizioni, che dopo le parole pronunciate in aula dovranno decidere se trasformare la richiesta di dimissioni in una mozione di sfiducia.

Perché l’inchiesta seguirà il proprio corso, con i suoi tempi e le sue garanzie. La politica, invece, dovrà fare i conti con le conseguenze di questa crisi molto prima di una sentenza. Il silenzio di Palazzo Vermexio, per adesso, tiene insieme tutto: rabbia, prudenza, attese, delusioni e calcoli politici. Ma sotto la cenere qualcosa continua ad ardere. E non è detto che sia finita qui. Prima che il silenzio cali davvero su questa amministrazione, in un modo o nell’altro, potrebbe esserci ancora molto da ascoltare.