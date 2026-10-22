Nexus, le opposizioni dopo Italia: “Non ha chiarito, si dimetta”. E si prepara la sfiducia

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Un sindaco che legge il proprio intervento, anziché parlare a braccio come fa abitualmente. Un’opposizione che chiede dimissioni, chiarimenti sugli affidamenti e verifiche sull’apparato amministrativo. E un assessore alla Legalità e alla Trasparenza, l’unico rimasto in carica dopo l’azzeramento della Giunta, che rivendica l’esistenza di strumenti di controllo già a disposizione dell’ente. L’inchiesta Nexus arriva nell’aula del Consiglio comunale di Siracusa e apre un confronto politico sulla gestione di Palazzo Vermexio.

Francesco Italia sceglie di non arretrare. Respinge l’idea di essere il riferimento di un sistema di favori, rivendica la propria estraneità a condotte illecite e annuncia verifiche interne sugli appalti comunali. Ma soprattutto chiarisce che non intende dimettersi: farlo, sostiene, significherebbe attribuire a un’indagine ancora in corso il valore di una condanna.

La seduta, richiesta dalle opposizioni attraverso una mozione di censura, si apre con l’intervento del consigliere del Partito Democratico Massimo Milazzo. Il suo è un elenco di interrogativi che investono direttamente il funzionamento dell’amministrazione comunale. Milazzo definisce allarmante il coinvolgimento nell’inchiesta di una figura politica che è stata stretta collaboratrice del sindaco e richiama le contestazioni relative all’ostello di Cassibile, comprese quelle riguardanti presunte richieste di denaro da parte di dipendenti comunali. Chiede di sapere che cosa non abbia funzionato nei controlli e se siano fondate le ipotesi di affidamenti riconducibili a imprese dello stesso nucleo familiare, attraverso presunti frazionamenti artificiosi degli appalti. Il consigliere vuole inoltre sapere se il sindaco riceva regolarmente le relazioni trimestrali dei dirigenti sull’andamento della gestione comunale e, soprattutto, se tali documenti vengano effettivamente esaminati.

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Richiama le criticità sull’ostello di Cassibile già sollevate circa un anno fa dal consigliere Paolo Romano, domandando quali approfondimenti siano stati compiuti nel frattempo. Altri interrogativi riguardano l’applicazione del piano anticorruzione adottato dal Comune, le verifiche sugli affidamenti ripetuti agli stessi operatori economici, le eventuali iniziative assunte nei confronti di un dirigente che aveva comunicato di essere stato raggiunto da un avviso di garanzia e le posizioni di Carbone e Dell’Aira. Per Milazzo, anche la gestione politica successiva alle misure cautelari è stata inadeguata. “Ne parliamo dopo otto giorni per la prima volta”, osserva, contestando il ritardo con cui il sindaco ha affrontato pubblicamente la vicenda in Consiglio. L’azzeramento della Giunta, peraltro non completo, non lo convince: avrebbe preferito un esecutivo tecnico, esterno alle logiche dei partiti, anziché un possibile rimpasto.

Sulla stessa linea Paolo Cavallaro, di Fratelli d’Italia, che distingue nettamente il piano giudiziario da quello politico. Si dichiara garantista e afferma di ritenere il sindaco estraneo a comportamenti penalmente rilevanti, ma gli attribuisce una responsabilità per non aver esercitato un’adeguata vigilanza. “Il sindaco aveva il dovere di mettere in moto tutti gli anticorpi dell’amministrazione comunale”, sostiene Cavallaro, che chiede chiarimenti sul piano di audit del Comune e invita Italia a precisare la propria posizione rispetto all’indagine, comprese eventuali contestazioni a suo carico. Per il consigliere, l’azzeramento della Giunta è una risposta “gattopardesca”, insufficiente ad affrontare quella che definisce una questione morale. Da qui la richiesta di dimissioni.

Ancora più duro Paolo Romano, sempre di Fratelli d’Italia, che paragona Italia al comandante Schettino e gli attribuisce responsabilità politiche e morali nella gestione della vicenda. Romano ricorda inoltre di aver già formalizzato in passato le proprie perplessità sui lavori dell’ostello di Cassibile. Alessandra Barbone, di Forza Italia, allarga la richiesta di dimissioni anche al capo di gabinetto Gibilisco e critica le ripetute assenze degli assessori durante i question time, occasioni nelle quali i consiglieri dovrebbero poter approfondire l’attività dell’amministrazione. Sara Zappulla, del Partito Democratico, contesta invece le modalità con cui il sindaco ha affrontato la crisi. Si sarebbe aspettata una presa di posizione spontanea, senza attendere la convocazione richiesta dalle opposizioni, e una comunicazione diversa da quella affidata ai video. A suo giudizio, Italia dovrebbe prendere atto del fallimento politico dell’amministrazione e lasciare l’incarico.

Una posizione differente arriva da Franco Zappalà, che invita a non anticipare giudizi prima che i fatti siano chiariti. Il consigliere richiama il principio del garantismo e allarga la riflessione al progressivo indebolimento degli strumenti di controllo della politica locale. Cita l’abolizione dei consigli di quartiere, che considera una palestra di formazione per gli amministratori, e quella delle commissioni provinciali di controllo. Critica inoltre la scarsa incisività dell’attuale Consiglio comunale, ricordando temi come il Piano urbanistico generale e i documenti di bilancio.

Quando prende la parola, Francesco Italia legge un intervento preparato. Spiega di aver scelto di non convocare una conferenza stampa perché riteneva più corretto riferire prima al Consiglio comunale. Precisa, però, di non voler discutere nel merito gli atti di un’indagine ancora in corso. Il sindaco ricorda di essere a disposizione degli inquirenti e fa riferimento a una proroga delle indagini risalente a oltre un anno fa. Rivendica il diritto alla presunzione di innocenza e denuncia quella che considera una gogna mediatica, pur riconoscendo che l’opinione pubblica abbia pieno diritto di chiedere conto dell’operato di chi governa.

La sua difesa politica parte dal contenuto delle conversazioni richiamate nell’inchiesta. Secondo Italia, il quadro emerso sarebbe parziale e fondato soprattutto su dialoghi tra altre persone. Il sindaco affronta anche il rapporto con Carbone, che nelle conversazioni si sarebbe definita il suo braccio destro. Non rinnega la vicinanza politica e personale: ricorda di averla scelta per la Giunta e per le liste elettorali, ma invita a distinguere questi rapporti dalle responsabilità individuali. “La vicinanza a lei non la nego e non lo farò mai”, dichiara, sottolineando che anche nei suoi confronti deve valere la presunzione di innocenza. Poi la frase centrale del suo intervento: “Io non sono il riferimento di alcun sistema e lo dimostrerò dove dovrà essere dimostrato”. Sul progetto dell’ostello di Cassibile, Italia difende la finalità dell’intervento, nato per offrire una risposta, seppure parziale, alle condizioni di sfruttamento e al fenomeno del caporalato. Se qualcuno ha alterato le procedure per favorire interessi privati, aggiunge, dovrà assumersene personalmente la responsabilità. Il sindaco riferisce inoltre di aver espresso in conversazioni private giudizi su alcuni dipendenti comunali, ai quali sarebbero seguiti atti formali. Non entra tuttavia nel dettaglio dei singoli episodi.

Italia annuncia una serie di iniziative amministrative: una verifica interna sugli appalti a partire dal 2021, il rafforzamento dei controlli sugli affidamenti diretti sotto soglia e la revoca di un incarico di responsabile unico del procedimento. Riferisce inoltre della collaborazione con la Procura europea e assicura che tornerà in Consiglio comunale, insieme al segretario generale, per illustrare gli esiti delle verifiche. Rivolge poi un richiamo a non generalizzare le contestazioni giudiziarie all’intero apparato comunale. Ricorda che il Comune conta circa 600 dipendenti e sostiene che eventuali responsabilità individuali non possano trasformarsi in un giudizio collettivo sull’amministrazione.

Quanto alla Giunta, spiega di aver chiesto agli assessori di rimettere le deleghe soltanto dopo l’approvazione di alcuni atti relativi a finanziamenti ritenuti importanti. Ringrazia uno per uno i componenti dell’esecutivo uscente e riferisce che un membro del suo ufficio di gabinetto ha rassegnato le dimissioni. Conferma di aver chiesto a Pierpaolo Coppa di rimanere in carica, sottolineando che si tratta dell’unico assessore non indicato da un gruppo consiliare. Ne ricorda anche il ruolo avuto durante la stagione dell’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Siracusa”. Sul futuro dell’esecutivo non anticipa nomi né composizione. Chiarisce però che la nuova Giunta nascerà dalla maggioranza presente in Consiglio comunale, alla quale chiederà di valutare gli atti e le scelte dell’amministrazione. E lascia aperta una prospettiva politica: se dovesse venire meno il rapporto di fiducia con la maggioranza, si potrà tornare alle urne. Italia respinge esplicitamente la richiesta di dimissioni. A suo giudizio, lasciare l’incarico in questa fase significherebbe trasformare un atto investigativo in una sentenza.

Richiama il principio costituzionale della presunzione di innocenza e cita casi di esponenti politici nazionali che hanno continuato a esercitare le proprie funzioni durante procedimenti giudiziari. Torna anche alla stagione di Tangentopoli, ricordando i suicidi e il lancio delle monetine contro Bettino Craxi, come esempi del clima che può svilupparsi attorno alle vicende giudiziarie. Nel finale, il tono diventa personale. Il sindaco racconta di aver ricevuto centinaia di telefonate e messaggi di solidarietà, anche da persone politicamente lontane da lui. “Mi sta dando l’opportunità di vivere un funerale da vivo”, dice, spiegando di aver potuto distinguere, in questi giorni, la vicinanza sincera da quella di facciata. Non risparmia infine una stoccata a quanti, a suo giudizio, stanno sfruttando politicamente l’inchiesta, parlando di personaggi tornati sulla scena e di “sciacalli che si avventano sulla preda ferita”.

A intervenire è anche l’assessore alla Legalità e alla Trasparenza Pierpaolo Coppa, rimasto in carica dopo l’azzeramento della Giunta e chiamato direttamente in causa dalle opposizioni. Coppa premette di non voler discutere il merito dell’indagine, richiamando la necessità di rispettare il procedimento giudiziario e gli eventuali vincoli di riservatezza. Concentra quindi il proprio intervento sui meccanismi di pubblicità e controllo degli atti amministrativi. Afferma di aver consultato ancora nella mattinata la sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale e ricorda l’esistenza delle banche dati nelle quali gli enti devono pubblicare atti e affidamenti. “Le verifiche che chiedete a me potete farle tutti”, osserva, sottolineando che la documentazione è accessibile e che le responsabilità di controllo sono distribuite tra diversi soggetti. L’assessore riferisce inoltre che il Ministero dell’Interno avrebbe liquidato il 99,4 per cento degli importi relativi ai lavori effettuati, sulla base delle rendicontazioni presentate e verificate. Sulle ipotesi di frazionamento degli affidamenti, Coppa osserva che nei lavori sarebbero stati coinvolti più di dieci soggetti. Richiama poi l’esistenza dell’organismo indipendente di valutazione e dei revisori dei conti, sostenendo che occorra distinguere le rispettive competenze.Non esclude, per il futuro, ulteriori strumenti di controllo, compresa una verifica affidata a soggetti esterni o l’utilizzo di sistemi informatici capaci di individuare automaticamente eventuali anomalie negli affidamenti, anche attraverso applicazioni di intelligenza artificiale. Precisa però che una simile scelta richiederebbe una decisione politica.

Il discorso di Francesco Italia in Consiglio comunale non convince le opposizioni. Anzi, al termine della seduta dedicata all’inchiesta Nexus, le distanze politiche sembrano essersi ulteriormente accentuate. Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d’Italia tornano a chiedere le dimissioni del sindaco e confermano la disponibilità a percorrere la strada di una mozione di sfiducia. A provocare le reazioni sono soprattutto le parole con cui il primo cittadino ha respinto ogni coinvolgimento in presunti sistemi di interessi, annunciando verifiche interne sull’attività amministrativa.

“Sono profondamente addolorato per le parole del sindaco perché mi destano grande preoccupazione, ma anche grande sconcerto”, ha detto Milazzo, che interpreta il riferimento a un sistema e a un comitato d’affari come un primo riconoscimento politico della gravità del quadro emerso dall’inchiesta. Secondo il consigliere, però, il sindaco non avrebbe spiegato quali iniziative concrete siano state adottate e, soprattutto, perché i controlli non abbiano consentito di individuare prima le eventuali irregolarità. “Non ci ha detto perché non se n’è accorto prima. Non ci ha detto perché queste cose sono state fatte da chi era una sua strettissima collaboratrice, come lui stesso ha riconosciuto”, sostiene Milazzo. La critica diventa quindi apertamente politica. Per l’esponente del PD, Italia non avrebbe compreso il clima di sfiducia che attraversa la città nei confronti delle istituzioni. “Non ha capito che questa stagione amministrativa e consiliare è finita. Non ha capito che deve dimettersi e, se non lo fa, costringe noi opposizioni a sfiduciarlo”.

Anche Forza Italia conferma la richiesta di dimissioni, con il capogruppo Damiano De Simone che sposta l’attenzione dal procedimento penale alla responsabilità politica. Per gli esponenti azzurri, il problema è “assolutamente etico, deontologico” e riguarda l’opportunità che il sindaco continui a guidare l’amministrazione in una fase segnata dalla perdita di fiducia nelle istituzioni. Le dimissioni, secondo De Simone, rappresenterebbero un segnale di discontinuità necessario per avviare una ricostruzione del rapporto tra cittadini e politica. Gli azzurri contestano inoltre al sindaco di non aver preso le distanze in maniera sufficientemente netta dai comportamenti oggetto delle contestazioni giudiziarie, pur trattandosi di fatti ancora da accertare. “Da parte del sindaco non abbiamo sentito pronunciare la parola ‘mi dissocio’ da quanto presumibilmente sia accaduto”, osservano, considerando questa mancanza un ulteriore elemento di inadeguatezza politica.

Non cambia la posizione di Fratelli d’Italia, che riconosce comunque un elemento positivo nell’intervento del primo cittadino: la presa di distanza dai fatti emersi attraverso gli organi di informazione. “Per noi non è cambiato assolutamente nulla, o meglio, qualcosa è cambiato perché il sindaco ha preso le distanze da tutti i fatti che sono emersi dalla stampa”, osserva Paolo Cavallaro. Il nodo irrisolto, secondo il consigliere, resta però il funzionamento del sistema dei controlli comunali. “Quello che non ha chiarito è cosa non abbia funzionato nel sistema dei controlli nell’amministrazione”. Cavallaro torna quindi sul concetto di responsabilità per mancata vigilanza, già espresso durante il dibattito in aula. A suo giudizio, il sindaco avrebbe dimostrato una grave ingenuità nella gestione dell’apparato amministrativo, circostanza che, indipendentemente dall’accertamento di eventuali responsabilità penali, renderebbe necessario un cambio alla guida della città. Per Fratelli d’Italia, il ritorno alle urne consentirebbe di affrontare la crisi politica attraverso una nuova consultazione democratica.

Non tutti i consiglieri, tuttavia, condividono la stessa linea. Tra coloro che non hanno aderito alla mozione di censura (anche perché non coinvolti, in realtà) emerge una posizione improntata alla prudenza rispetto alle vicende giudiziarie. “Siamo garantisti per convinzione, non per convenzione”, viene ribadito a margine della seduta dal consigliere Ivan Scimonelli. Secondo questa impostazione, occorre attendere rispettosamente l’esito delle indagini prima di formulare giudizi sui fatti contestati. Il silenzio sul merito dell’inchiesta viene presentato come un atto di responsabilità e di rispetto nei confronti delle persone coinvolte. Una posizione che segna una differenza rispetto ai gruppi favorevoli alle dimissioni immediate, pur senza tradursi necessariamente in un sostegno politico al sindaco. Per ora.

Il confronto in Consiglio comunale non chiude la crisi politica aperta dall’inchiesta Nexus. Da una parte le opposizioni chiedono una discontinuità più profonda, che coinvolga non soltanto gli assessori ma anche i controlli, gli incarichi e le responsabilità politiche. Dall’altra il sindaco rivendica il diritto di proseguire il mandato, annuncia verifiche amministrative e affida alla maggioranza il compito di sostenere la nascita del nuovo esecutivo. Resta soprattutto da verificare quali risultati produrranno gli accertamenti interni annunciati sugli appalti dal 2021, quali eventuali criticità saranno individuate e quali provvedimenti ne conseguiranno. Sul piano giudiziario, le contestazioni restano oggetto dell’inchiesta e le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti. Sul piano politico, invece, il confronto è già aperto: Italia non intende dimettersi, mentre una parte dell’opposizione considera insufficiente l’azzeramento della Giunta e continua a chiedere un cambio alla guida della città.