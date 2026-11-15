Nicita: “Irricevibile e inaccettabile emendamento Lega per cancellare Parco degli Iblei”

Politica · partito democratico

“L’emendamento della Lega che vuole cancellare l’istituzione del parco nazionale degli Iblei è irricevibile ed inaccettabile. Il parco rappresenta un asset strategico e una priorità per tutto il sudest dell’Isola. Se esistono difficoltà e criticità saranno i tecnici, con le comunità locali, a trovare le soluzioni idonee. Sia chiaro che il Partito Democratico, siciliano e nazionale, respingerà qualsiasi attacco all’istituzione del parco e, anzi, ribadisce l’auspicio di una sua celere istituzione”. Così Antonio Nicita, vice capogruppo del Pd al Senato, su un emendamento della Lega in commissione Ambiente alla Camera con il quale si chiede di sopprimere il Parco nazionale degli Iblei.