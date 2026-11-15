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Nicita: “Irricevibile e inaccettabile emendamento Lega per cancellare Parco degli Iblei”

di Oriana Gionfriddo ·
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Il senatore del Pd Antonio Nicita

“L’emendamento della Lega che vuole cancellare l’istituzione del parco nazionale degli Iblei è irricevibile ed inaccettabile. Il parco rappresenta un asset strategico e una priorità per tutto il sudest dell’Isola. Se esistono difficoltà e criticità saranno i tecnici, con le comunità locali, a trovare le soluzioni idonee. Sia chiaro che il Partito Democratico, siciliano e nazionale, respingerà qualsiasi attacco all’istituzione del parco e, anzi, ribadisce l’auspicio di una sua celere istituzione”. Così Antonio Nicita, vice capogruppo del Pd al Senato, su un emendamento della Lega in commissione Ambiente alla Camera con il quale si chiede di sopprimere il Parco nazionale degli Iblei.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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