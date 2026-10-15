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Nicita (Pd): accelerare ristori per persone e aziende colpite da eventi estremi

di Oriana Gionfriddo ·
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Il senatore del Pd Antonio Nicita

“Dalle parole del ministro si capisce chiaramente che servono urgenti interventi sulla burocrazia per far avere i ristori spettanti alle persone e alle aziende colpite dagli eventi estremi che hanno ferito la Sicilia nell’ultimo anno”.

Lo ha detto in aula il senatore Antonio Nicita, vicepresidente Gruppo Pd a Palazzo Madama, durante il question time con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, aggiungendo: “Parliamo di una Regione che è stata colpita dal ciclone Harry, che ha visto a Niscemi una frana disastrosa, un tornado a Marsala e un’alluvioni a Lipari. Eppure i cittadini e le imprese colpiti da questi fatti catastrofici non hanno ancora visto completati gli iter delle loro pratiche. Cosa aspettiamo per accelerare quanto gli spetta?”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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