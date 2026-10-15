Nicita (Pd): accelerare ristori per persone e aziende colpite da eventi estremi

Politica · partito democratico

“Dalle parole del ministro si capisce chiaramente che servono urgenti interventi sulla burocrazia per far avere i ristori spettanti alle persone e alle aziende colpite dagli eventi estremi che hanno ferito la Sicilia nell’ultimo anno”.

Lo ha detto in aula il senatore Antonio Nicita, vicepresidente Gruppo Pd a Palazzo Madama, durante il question time con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, aggiungendo: “Parliamo di una Regione che è stata colpita dal ciclone Harry, che ha visto a Niscemi una frana disastrosa, un tornado a Marsala e un’alluvioni a Lipari. Eppure i cittadini e le imprese colpiti da questi fatti catastrofici non hanno ancora visto completati gli iter delle loro pratiche. Cosa aspettiamo per accelerare quanto gli spetta?”