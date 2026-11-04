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Nicita (Pd): cedolare all’1% non garantisce canoni più bassi per gli under 35

di Oriana Gionfriddo ·
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Il senatore del Pd Antonio Nicita

“La cedolare all’1% per chi affitta ai giovani confonde un incentivo al proprietario con un aiuto all’inquilino, che sono due cose diverse: il risparmio fiscale è certo, la riduzione dell’affitto no”.

Lo ha detto il senatore Antonio Nicita, vicecapogruppo del Pd al Senato, nel corso di “inCittà – Spazi che cambiano, economie urbane che crescono”, l’evento nazionale di Confcommercio in corso a Bari.
“Se la misura sposta verso gli under 35 le case già disponibili, senza farne entrare di nuove nel mercato, restringe l’offerta per tutti gli altri, cioè famiglie, separati e lavoratori di quarant’anni che hanno lo stesso problema abitativo. Anche per i giovani, in assenza di vincoli sul canone, il proprietario può trattenere per intero il beneficio”, ha proseguito il parlamentare dem.
“Avremmo dovuto premiare gli affitti stabili e a canone concordato per tutti, destinare ai giovani sostegni selettivi in base al reddito e soprattutto aumentare l’offerta abitativa accessibile. Il criterio con cui valutare la misura è semplice: quanto risparmia davvero l’inquilino e quante case in più diventano disponibili? Senza queste risposte rischiamo di finanziare la rendita senza ridurre il caro affitti”, ha concluso Nicita.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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