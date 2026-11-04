Nicita (Pd): cedolare all’1% non garantisce canoni più bassi per gli under 35

Politica · POLITICA ABITATIVA

“La cedolare all’1% per chi affitta ai giovani confonde un incentivo al proprietario con un aiuto all’inquilino, che sono due cose diverse: il risparmio fiscale è certo, la riduzione dell’affitto no”.

Lo ha detto il senatore Antonio Nicita, vicecapogruppo del Pd al Senato, nel corso di “inCittà – Spazi che cambiano, economie urbane che crescono”, l’evento nazionale di Confcommercio in corso a Bari.

“Se la misura sposta verso gli under 35 le case già disponibili, senza farne entrare di nuove nel mercato, restringe l’offerta per tutti gli altri, cioè famiglie, separati e lavoratori di quarant’anni che hanno lo stesso problema abitativo. Anche per i giovani, in assenza di vincoli sul canone, il proprietario può trattenere per intero il beneficio”, ha proseguito il parlamentare dem.

“Avremmo dovuto premiare gli affitti stabili e a canone concordato per tutti, destinare ai giovani sostegni selettivi in base al reddito e soprattutto aumentare l’offerta abitativa accessibile. Il criterio con cui valutare la misura è semplice: quanto risparmia davvero l’inquilino e quante case in più diventano disponibili? Senza queste risposte rischiamo di finanziare la rendita senza ridurre il caro affitti”, ha concluso Nicita.