Nicita (Pd) presenta un’interrogazione sugli impianti Tmb in Sicilia e a Melilli

“Nei giorni scorsi da quanto riportato in una comunicazione del Sindaco di Melilli alla S.R.R. ATO Siracusa, sarebbero emerse diverse criticità – sollevate peraltro anche sulla stampa locale e nazionale – in relazione sia alla tutela ambientale che alle procedure amministrative relative alla individuazione delle aree nelle quali dovrebbe essere realizzato di un impianto Tmb nella provincia di Siracusa a valere sui fondi FSC. Rispetto al progetto, ad oggi è stato realizzato e inviato alla Regione uno studio preliminare di fattibilità che si limita ad individuare solo alcuni terreni rispetto ai quali, nella comunicazione del sindaco, si paventano opacità sull’iter amministrativo espletato sin qui dal Comune di Melilli… in particolare per l’individuazione delle aree… sulle quali dovrebbe sorgere il Tmb'”. Lo dichiara Antonio Nicita, vice capogruppo Pd in Senato e capogruppo nella Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi da insularità, annunciando il deposito alla Commissione bicamerale, di un’interrogazione rivolta al presidente Schifani nella sua qualità di Commissario per i rifiuti in Sicilia.

Nella sua interrogazione, Nicita chiede informazioni in merito, anche con riferimento allo stato di attuazione dei progetti TMB in Sicilia, ai criteri di selezione delle aree da parte del Commissario regionale, alle modalità con le quali si intende procedere al controllo ex-ante della legittimità degli atti, alla prevenzione di eventuali conflitti di interesse nonché ad eventuali specificità connesse alla condizione di insularità rispetto al trasporto e al trattamento dei rifiuti.