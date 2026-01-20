Nicita (PD): “Presenti con il presidente antimafia regionale Cracolici alla manifestazione Siracusa non si piega”

“Venerdì 23 gennaio sarò presente, con il presidente della Commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, a Siracusa per partecipare al corteo cittadino contro le intimidazioni e le violenze che stanno colpendo cittadini ed esercenti. La manifestazione, dal titolo “Siracusa non si piega”, promossa da associazioni antiracket e impegnate nella lotta alle mafie, partirà alle 18.30 da piazza Euripide”, lo annuncia il senatore del Partito Democratico Antonio Nicita.

“L’escalation dell’ultimo anno va contrastata con segnali forti da parte di istituzioni e cittadini. L’emergenza criminalità, che emerge a livello nazionale, in Sicilia e nella nostra provincia, assume contorni ancora più preoccupanti che vanno identificati e contrastati con ogni mezzo”, prosegue.

“In Parlamento abbiamo sollecitato il Ministro Piantedosi a valutare la proposta di un piano straordinario per l’emergenza criminalità in Sicilia a fianco di cittadini e imprese, affinché non si torni ad anni bui fatti di intimidazioni, infiltrazioni e racket. Occorre agire e reagire tutti e tutte in modo forte e unito”, conclude.