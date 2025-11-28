Nicita (Pd) sul nuovo Cda Sac: “pagina imbarazzante per l’intera provincia siracusana”

“La mancata rappresentanza della provincia di Siracusa in SAC è una pagina imbarazzante per la politica regionale ma anche per gli attuali protagonisti della maggioranza politica siracusana “Otto, otto, otto!” e da quanti si sono prestati a diventarne gli utili esecutori“. A dirlo è il senatore del Partito Democratico e Vice Presidente del Gruppo PD in Senato, Antonio Nicita.

Per l’esponente Dem sarebbe “imbarazzante” prendersela con i meccanismi spartitori esterni alla provincia “da parte di chi utilizza esattamente gli stessi metodi dentro la provincia siracusana. È imbarazzante ricevere appelli bipartisan, tardivi e ultronei – dice -, da parte di chi si autoassolve senza aver avuto l’umiltà di coinvolgere prima i rappresentanti del territorio ai diversi livelli”.

Il senatore del Pd ricorda come nessuno abbia coinvolto le opposizioni. “Hanno fatto tutto da soli – prosegue – e ciò costituisce una distanza siderale tra una parte della politica e l’autorevolezza necessaria per rappresentare tutti gli enti locali di una intera provincia.”

Per Nicita l’estromissione di Siracusa dalla rappresentanza SAC rappresenta plasticamente questa distanza, oltre alla non conoscenza delle dinamiche politiche locali, regionali e nazionali. “La ricostruzione bipartisan del Libero Consorzio richiederebbe forti discontinuità politiche e personali – dice ancora -. Il punto non è avere o meno un rappresentante nel Cda Sac. Il punto è che si viene politicamente ignorati in Sicilia quando ci si affida totalmente a una cultura di pura gestione nonché a relazioni politiche personali di singoli e al loro destino. Da parte nostra – conclude Nicita – continueremo a vigilare sulle politiche del Liber Consorzio, a partire da quelle che stanno riguardando il personale e l’azione per i rimborsi del sisma ’90, e a fornire comunque supporto istituzionale al territorio, per esempio difendendo l’emendamento che da tre anni presentiamo, in silenzio, in Legge di bilancio, per risanare il bilancio del Libero Consorzio.”