Nicita (Pd) sull’ingresso di Siracusa nell’Autorità Portuale: “idee chiare sulla nuova visione di Governance”

Esigenze del territorio ed esigenze del partito. Questo uno dei passaggi in cui il senatore del Pd, Antonio Nicita, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a presentare in aula l’emendamento – inserito nel decreto ex Ilva – per l’ingresso di Siracusa all’interno dell’Autorità Portuale. Un provvedimento introdotto dai consiglieri comunali Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla, con i primi due che non hanno lesinato critiche nei confronti dell’amministrazione e di chi mette in dubbio la bontà dell’ingresso di Siracusa nella Port Authority.

Dal canto proprio, invece, il senatore Nicita ha voluto spezzare una lancia nei confronti delle perplessità esposte dal Sindaco di Siracusa in merito alla necessità di cambiare la Governance “se fossi il sindaco direi le stesse cose – ha dichiarato l’esponente Dem”, assicurando il proprio impegno anche in questo senso, magari sfruttando alcuni provvedimenti che dovrebbero approdare in aula sull’insularità e sulle peculiarità portuali per le regioni a statuto speciale. Come la Sicilia. Nicita ha voluto ribadire come l’ingresso di Siracusa nell’autorità di sistema portuale della Sicilia orientale possa rappresentare una svolta dal punto di vista produttivo del territorio. “Non bisogna vedere più i porti solo nella concezione tradizionale, ma con una visione più ampia di hub energetici della nostra zona industriale in un contesto intermodale”.

Lo stesso Nicita, primo firmatario dell’emendamento al decreto Ilva al Senato, ha spiegato le ragioni per cui è stato possibile far entrare Siracusa nell’Autorità portuale della Sicilia orientale. Manca, però, la ratifica con il voto alla Camera dei deputati. Fondamentale è stata la presenza della rada di Santa Panagia, che accoglie le navi petroliere della zona industriale, capace di produrre introiti per circa 10 milioni di euro. “Considerato che l’Ilva è un sito strategico per il Paese, di recente lo è diventata anche l’area industriale siracusana, per cui abbiamo fatto leva sulla strategicità della Baia di Santa Panagia, che è strettamente connessa al Petrolchimico di Priolo. Questa è la ragione per cui è stato possibile inserire l’emendamento” ha concluso Nicita.