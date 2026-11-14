Nicita: “Voli e benzina meno cari, per Priolo-Augusta serve una svolta industriale”

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Il caro voli, il prezzo dei carburanti, le opportunità per i giovani e il futuro del polo industriale siracusano. Sono alcune delle questioni affrontate dal senatore del Partito democratico Antonio Nicita, oggi impegnato nella presentazione del suo libro “Il futuro della Sicilia tra insularità e sviluppo”. Un’occasione per discutere delle conseguenze economiche dell’insularità, il cui costo viene stimato in 6,5 miliardi di euro l’anno, e delle politiche necessarie per trasformare il riconoscimento costituzionale del 2022 in interventi concreti.

Nel volume propone quindici misure. Ma se dovesse sceglierne soltanto tre da realizzare immediatamente, da dove partirebbe?

“Sicuramente dal caro voli e Catania e Palermo sarebbero i primi territori sui quali intervenire. Abbiamo una condizione inaccettabile sia per i residenti sia per tutti coloro che vogliono viaggiare verso la Sicilia. È un problema studiato e documentato anche dall’Antitrust”. La proposta è applicare gli oneri di servizio pubblico previsti dalla normativa europea, così da introdurre limiti alle tariffe e riequilibrare il costo dei collegamenti aerei.

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La seconda priorità riguarda il carburante. “In Sicilia raffiniamo il 33% del carburante nazionale, ma abbiamo costi di trasporto superiori del 50% rispetto alla media. Utilizziamo più carburante degli altri, lo raffiniamo e lo paghiamo di più. Non è accettabile”. Da qui la proposta di un regime di agevolazioni specifico per i cittadini siciliani, sul quale Nicita riferisce di avere già presentato iniziative legislative.

La terza misura guarda invece alle nuove generazioni: una dotazione economica da riconoscere ai giovani al compimento dei 18 anni, per consentire loro di formarsi anche fuori dalla Sicilia e incentivare successivamente il ritorno nell’Isola.

Il ragionamento si sposta poi sul principio che attraversa il libro: la Sicilia non dovrebbe essere soltanto compensata per gli svantaggi derivanti dall’insularità, ma anche remunerata per il valore economico che produce. Un concetto che, applicato al polo industriale di Priolo e Augusta, potrebbe tradursi anzitutto in un beneficio diretto per i cittadini.

“La benzina costerebbe meno. E il riferimento è al modello del Friuli-Venezia Giulia, dove sono previste agevolazioni regionali per l’acquisto dei carburanti. Ho già avanzato una proposta simile, che è contenuta anche nel libro. Ma il punto centrale è immaginare politiche capaci di trattenere sul territorio una parte del valore prodotto. Il polo industriale siracusano rappresenta uno snodo decisivo dell’economia regionale, il cui contributo incide significativamente sugli indicatori della produzione industriale e del prodotto interno lordo siciliano. Molti non sanno che è il polo industriale di Siracusa a tenere alta la produttività industriale della Sicilia. Un peso economico che impone una riflessione sul futuro dell’area. È arrivato il momento di capire se vogliamo rilanciare questa realtà attraverso la transizione ecologica oppure se nel nostro futuro ci sia un destino simile a quello dell’Ilva”.

Dall’industria alle infrastrutture, la questione torna a essere quella della programmazione. Quali priorità tra porti, collegamenti e ponte sullo Stretto?

“Intanto richiamo una mia proposta legislativa per il rilancio dell’Area dello Stretto di Messina: è necessario migliorare i collegamenti indipendentemente dalla realizzazione del ponte. Sui porti, invece, avanza un’ipotesi di riorganizzazione complessiva del sistema siciliano: un’unica Autorità di sistema portuale, sul modello della Sardegna. So che politicamente è una proposta che forse non viene accettata da molti, ma dobbiamo evitare che i porti siciliani siano in concorrenza tra loro. Serve una grande pianificazione, capace di coordinare le attività della Sicilia occidentale e di quella orientale. Una strategia che dovrebbe consentire anche di rilanciare progetti rimasti fermi. Tra questi cito quello di Augusta legato alle attività offshore per l’energia, sul quale non soltanto è stato dimezzato il finanziamento, ma per la parte che avrebbe dovuto essere finanziata non abbiamo ancora notizie dal Ministero sui decreti attuativi”.

Il quadro delineato da Nicita mette così in relazione tre questioni: ridurre i costi sostenuti dai siciliani, valorizzare le risorse economiche prodotte nell’Isola e programmare il futuro delle infrastrutture e dell’industria. Con un interrogativo che riguarda direttamente il Siracusano: quale ruolo avrà il polo di Priolo-Augusta nella transizione energetica e quanta parte della ricchezza generata sul territorio potrà tradursi in benefici concreti per chi vi abita?