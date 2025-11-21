Nico Torrisi confermato alla guida dell’aeroporto di Catania. Giansiracusa: “Siracusa esclusa, ma vigileremo per il bene del Sud Est”

Nico Torrisi è stato ufficialmente riconfermato amministratore delegato della SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. Questa mattina, infatti, ,l’assemblea dei soci ha sancito un passaggio decisivo per il futuro dello scalo etneo, confermando alla guida ancora una volta Torrisi (nome che mai era stato messo in discussione). Una nomina in quota Forza Italia e grande protagonista negli ultimi anni del percorso di privatizzazione di Fontanarossa.

Oltre alla riconferma dell’amministratore delegato, è arrivata anche la definizione ufficiale del nuovo Consiglio di amministrazione, votato all’unanimità dai soci, a eccezione dell’astensione del Libero Consorzio comunale di Siracusa che detiene poco più del 12% del pacchetto azionario. La presidenza del CdA è stata affidata ad Anna Quattrone, commercialista catanese indicata dal sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino e sostenuta da Fratelli d’Italia. Insieme con lei – come si legge in un articolo pubblicato online da La Sicilia -, nel consiglio siederanno Giuseppe Alfano, ex sindaco di Comiso e nome gradito all’area FdI; Salvo Panebianco, imprenditore del settore conserve ed ex amministratore nel Comune di Paternò; e infine l’avvocata penalista Francesca Garigliano, figura vicina al Movimento per l’Autonomia ed ex presidente dei CdA di Asec e Asec Trade.

La composizione del nuovo CdA non ha però mancato di generare reazioni critiche, in particolare da parte del Presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa. L’ente aretuseo – socio della SAC – come anticipato ha espresso l’unica astensione della giornata, motivata dal mancato ascolto nei confronti della candidatura proposta da Siracusa.

Giansiracusa ha denunciato come, dopo mesi di rinvii e assemblee convocate senza approdi concreti, la partita delle nomine sia stata trattata dalla politica come un “valzer”, sacrificando la stabilità e il buon funzionamento della società aeroportuale a logiche di spartizione.

Il Libero Consorzio aveva infatti avanzato la candidatura dell’avvocato Agata Bugliarello, considerata espressione di alta competenza e rappresentativa della migliore società civile siracusana. Una figura che, nelle intenzioni dell’ente, avrebbe potuto portare un contributo strategico soprattutto in relazione alla gestione integrata con l’aeroporto di Comiso, infrastruttura chiave per lo sviluppo del Sud Est.

“La candidatura non è stata presa in alcuna considerazione – spiega Giansiracusa – relegando l’ente provincia di Siracusa ad un ruolo marginale e senza alcuna rappresentanza. Per tali ragioni, la Provincia di Siracusa ha espresso l’unica astensione registrata in assemblea, mentre tutti gli altri soci hanno votato favorevolmente. Ciò detto auguro al nuovo Cda buon lavoro con l’auspicio che ogni azione della società sappia coniugare utilità aziendali ed esigenze di crescita e promozione dei territori che gli aeroporti sono chiamati a servire. Approccio che dovrebbe ispirare, a maggior ragione, l’azione del management espressione di soci pubblici. La provincia di Siracusa – conclude il presidente del Libero Consorzio – eserciterà i poteri conferitigli dallo statuto e dalla legge attraverso il controllo e la proposta che sarà sempre volta alla crescita del territorio siciliano e, in particolar modo, del sud est siciliano.”