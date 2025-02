“Niente altalene e niente dondoli, ma giochi grandi e colorati per tutti i bambini”: il progetto del parco giochi inclusivo di Siracusa

Entro pochi giorni prenderanno il via i lavori per la realizzazione del primo parco giochi inclusivo di Siracusa, una novità assoluta per la città e per l’intera Sicilia. L’annuncio arriva dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, che nel 2023 aveva ottenuto un finanziamento di 280mila euro attraverso due emendamenti alla finanziaria regionale.

Un parco giochi inclusivo è uno spazio pensato per accogliere bambini con diverse abilità, garantendo a tutti la possibilità di giocare in autonomia. I percorsi saranno dotati di sistemi tattili per ipovedenti, mentre le strutture ludiche saranno studiate per favorire l’interazione tra tutti i piccoli, indipendentemente dalle loro condizioni.

Un progetto che segna un passo avanti per l’inclusione e l’accessibilità nella città di Siracusa.

“Non ci saranno dondoli né altalene, ma giochi pensati per favorire la socialità, dove ogni bambino potrà interagire e giocare. – dichiara Gilistro – Si tratterà di giochi di grandi dimensioni, colorati anche per facilitare l’orientamento degli ipovedenti. Saranno presenti diverse strutture che permetteranno ai ragazzi di condividere momenti di svago. L’ingresso sarà ampio, ben illuminato e accogliente. Questo sarà il primo parco inclusivo e intergenerazionale della città. Oltre alle aree gioco per bambini, ci saranno anche piste e campi da bocce, oltre a spazi dedicati a dama e scacchi, offrendo così occasioni di svago anche per anziani e giovani”.

“L’elemento più importante è che il parco non sarà solo un luogo di gioco, ma un vero e proprio spazio di inclusione sociale. – continua – I lavori dovrebbero iniziare nei prossimi giorni e, se non fosse stato per il maltempo, sarebbero già partiti questa settimana. Il parco sarà completato entro sessanta giorni dall’inizio dei lavori, quindi prevediamo l’inaugurazione tra metà e fine aprile.”

“Il nostro obiettivo – conclude Carlo Gilistro – è rendere la nostra città un luogo più felice, soprattutto per le future generazioni.”