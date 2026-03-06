No a strutture per accoglienza minori stranieri a Floridia, l’assessore Paparella: “Agito con prudenza per non gravare sul sistema locale”

“In merito alle notizie riportate dagli organi di stampa, si ritiene opportuno precisare le motivazioni che hanno determinato tale decisione. L’Amministrazione di Floridia non ha mai messo in discussione i principi di solidarietà e tutela dei minori, valori che rappresentano un punto fermo dell’azione amministrativa. Amministrare, tuttavia, significa anche assumersi la responsabilità di valutare con attenzione le condizioni del territorio e le reali capacità di accoglienza della comunità locale”. Così l’assessore ai Servizi Sociali, e vice-sindaco di Floridia, Marieve Paparella sul diniego alla sottoscrizione della convenzione per n. 2 strutture per l’accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati.

“Il nostro territorio vive una realtà complessa, contraddistinta da molteplici criticità sociali ed economiche. In questo contesto si è ritenuto necessario agire con prudenza e senso di responsabilità, evitando decisioni che rischierebbero di gravare ulteriormente su un sistema locale già fortemente impegnato nella gestione di diverse emergenze sociali. È importante evidenziare che anche il TAR di Catania ha riconosciuto la piena legittimità della scelta del Comune, evidenziando come la stipula della convenzione costituisce un atto discrezionale e non un obbligo per gli Enti locali (cfr T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 12 Aprile 2021, n. 1176). L’Amministrazione, nel rispetto della emanata sentenza, provvederà a porre in essere gli atti necessari a garantire la partecipazione procedimentale. Si tratta, pertanto, di una scelta di responsabilità adottata nell’interesse della comunità e nella consapevolezza che le politiche di accoglienza devono essere sostenibili equilibrate e condivise tra tutti i livelli istituzionali. L’Amministrazione Comunale ha lavorato sempre e continuerà a farlo con serietà e senso delle Istituzioni, nel rispetto dei diritti delle persone e delle esigenze del territorio”.