“No liste, no bersagli”,: il flash mob a Siracusa per Gaza

Oggi, in via Testaferrata a Siracusa, davanti all’Ospedale Umberto I, si è tenuto un flash mob nazionale a sostegno della campagna “No liste, no bersagli. Stiamo con le Ong, stiamo con Gaza”.

L’iniziativa, promossa insieme a numerose reti e associazioni italiane e internazionali e con il supporto della FNOMCeO, nasce per denunciare la decisione di Israele di vietare a 37 ONG di operare nella Striscia di Gaza, con gravi conseguenze su una situazione umanitaria già critica.

Gli organizzatori chiedono al Governo italiano di intervenire affinché venga garantita la tutela del personale sanitario e la continuità delle attività umanitarie.