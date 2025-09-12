“Noi Moderati” Solarino: nominato il nuovo direttivo

Si è svolta ieri sera a Solarino la riunione del partito Noi Moderati, che ha registrato una grande partecipazione, con la sala gremita di cittadini e simpatizzanti.

Nel corso dell’incontro è stato nominato il nuovo direttivo locale. Coordinatrice: Annamaria Merenda; Presidente: Ivan Cutrale. Portavoce: Benedetta Greco. Responsabile Donne: Maria Grazia Giardina. Responsabile Dipartimento e Cultura: Giuseppe Amenta Nelle prossime settimane verranno individuati ulteriori responsabili dei dipartimenti.

La riunione è stata anche occasione di confronto sulla situazione politica locale e regionale. Sono intervenuti il vice coordinatore regionale Peppe Germano, il coordinatore provinciale Nino Campisi e il presidente del partito Joe Frasi.

Nel suo intervento, Germano ha ribadito il ruolo attivo di Noi Moderati a Solarino, sottolineando la funzione di opposizione all’attuale amministrazione comunale. Ha inoltre richiamato l’importanza di difendere quanto di positivo è stato realizzato dall’amministrazione Germano nei due anni e mezzo precedenti e di lavorare con convinzione affinché Noi Moderati possa confermarsi, ancora una volta come primo partito del paese.