Nominati i vertici regionali della Lega, entrano 6 siracusani

Il Segretario Regionale della Lega, Nino Minardo, ha provveduto a nominare i Responsabili regionali dei Dipartimenti della Lega Sicilia. Sono 6 i siracusani che entrano a far parte della Lega.

Nello specifico si tratta di Antonino Di Silvestro, che entra nel Dipartimento regionale della Famiglia; Sebastiano Moncada, Dipartimento Autonomia Regionale; Gianluca Caruso, Dipartimento Autonomie Locali; Giuseppe Gamuzza, Dipartimento dello Sport; Giovanni Longo, Dipartimento Territorio e Ambiente e Federico Guarrasi, Dipartimento Istituti Penitenziari.

“Ringraziamo l’Onorevole Minardo – dice Vincenzo Vinciullo, referente per l’organizzazione della struttura territoriale della Lega – per l’attenzione che ha voluto dare alla provincia di Siracusa dando possibilità al nostro territorio di essere rappresentato in maniera così significativa. Un ringraziamento va, inoltre, a tutti coloro che, credendo nel nostro progetto, hanno deciso, in assoluto spirito di servizio, di accettare l’incarico regionale in modo da poter rappresentare i legittimi interessi della provincia di Siracusa oltre che, evidentemente, di tutto il territorio regionale”.