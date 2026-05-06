Nominato il nuovo amministratore di Prioloinhouse: è Peppe Bosco

Peppe Bosco è il nuovo Amministratore della PrioloinHouse, società del Comune di Priolo Gargallo, socio unico con partecipazione del 100% ed unico committente. A nominarlo, questa mattina, il sindaco Pippo Gianni.

“Completato l’anno di presidenza di Simona De Luca, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto – ha affermato il Sindaco Gianni – ho nominato Amministratore della PrioloinHouse Peppe Bosco, persona che ritengo qualificata. Sono certo che farà un buon lavoro in favore della nostra comunità”.

“L’incarico che mi è stato conferito – ha detto Peppe Bosco – comporta grandi responsabilità. Chi ricopre questo ruolo ha il dovere di svolgere la propria funzione con impegno, serietà e senso di responsabilità nei confronti dell’intera comunità. Da parte mia ci sarà il massimo impegno, con la volontà di dare un contributo concreto e positivo al nostro territorio, come ho sempre cercato di fare. Lavorerò con determinazione affinché i servizi offerti possano essere sempre più efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione al decoro urbano, tema fondamentale per la qualità della vita della nostra comunità. La PrioloinHouse svolge numerosi servizi importanti per il territorio e proprio per questo sarà necessario affrontare ogni attività con spirito di collaborazione, presenza costante e capacità di ascolto. Ringrazio il Sindaco per la fiducia riposta nella mia persona. La mia responsabilità principale sarà quella di operare nell’interesse dei cittadini e della comunità, mettendo sempre al primo posto il bene del paese”.