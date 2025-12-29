Non è Hollywood: in Sicilia c’è un borgo che sembra una scena de “Il Padrino”

Se passeggiando tra vicoli in pietra e piazzette panoramiche ti sembra di essere finito in una scena de Il Padrino, molto probabilmente sei a Forza d’Agrò, uno dei borghi medievali più suggestivi della provincia di Messina. Arroccato tra mare e montagna, questo piccolo centro conserva intatto il fascino della Sicilia più autentica, fatta di storia, spiritualità e tradizioni secolari.

Cuore del borgo è la Chiesa Madre, che accoglie i visitatori con una struttura a croce latina: una navata centrale affiancata da cappelle laterali e pareti impreziosite da affreschi che testimoniano la maestria degli artisti del passato. Un luogo di culto che rappresenta una vera gemma architettonica, incastonata nel tessuto urbano di Forza d’Agrò.

Passeggiare per le sue strade significa vivere un’esperienza quasi cinematografica. Non a caso, il borgo è stato scelto più volte come set per film e serie TV, diventando celebre soprattutto per alcune scene de Il Padrino, capolavoro del cinema mondiale. Qui, tra scorci senza tempo e silenzi carichi di storia, il confine tra realtà e finzione sembra dissolversi.

Tra i luoghi simbolo spicca anche la Chiesa della Santissima Trinità, risalente al XII secolo, esempio di architettura normanna e punto di riferimento spirituale per la comunità locale. Un edificio che racconta secoli di fede e di vita quotidiana, mantenendo viva l’identità del borgo.

Forza d’Agrò non è solo storia e cinema, ma anche tradizione viva. Durante l’anno, il paese si anima con feste religiose e celebrazioni popolari che coinvolgono residenti e visitatori. Tra le più sentite c’è la festa della Madonna della Catena, un momento di forte devozione e partecipazione collettiva, capace di far sentire chiunque parte integrante della comunità.

Visitare Forza d’Agrò significa immergersi in una Sicilia autentica, dove il tempo rallenta e ogni angolo racconta una storia fatta di fede, cultura e memoria.