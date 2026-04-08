“Non scuoterlo!”, l’Asp di Siracusa aderisce alla campagna di sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso

L’Asp di Siracusa aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione sulla Shaken Baby Syndrome (SBS), la sindrome del bambino scosso, promossa dalla SIMEUP con il supporto di Terre des Hommes Italia e Dicofarm.

L’iniziativa mira a informare genitori e caregiver sui gravissimi rischi connessi allo scuotimento dei neonati, una pratica spesso sottovalutata ma estremamente pericolosa, promuovendo al contempo una cultura della prevenzione e del supporto alla genitorialità nelle fasi più delicate della crescita.

L’impegno dell’Asp di Siracusa si articolerà attraverso i reparti di Pediatria e Neonatologia degli ospedali di Avola/Noto e Lentini che diventeranno centri nevralgici per la diffusione di materiali educativi e consulenze orientative.

Il presidio ospedaliero di Lentini venerdì 10 aprile allestirà per tutta la mattinata un punto informativo all’ingresso principale dell’ospedale. Sotto il coordinamento del direttore del reparto di Pediatria e Neonatologia Tiziana Sciacca il personale sanitario sarà a disposizione degli utenti per illustrare le corrette modalità di gestione del pianto del lattante e per proiettare contenuti video ufficiali della campagna nazionale garantendo una corretta alfabetizzazione sui rischi della SBS.

Il fine settimana vedrà protagonista l’ospedale Avola/Noto che per la mattina di domenica 12 aprile ha scelto di portare la campagna direttamente tra la popolazione. Un infopoint presidiato dai medici e dagli infermieri del reparto di Pediatria e Neonatologia diretto da Gian Luca Trobia sarà attivo in piazza Umberto I dove verranno distribuiti opuscoli divulgativi e proiettati video esplicativi. Obiettivo della giornata è intercettare il più ampio numero possibile di famiglie, trasformando l’informazione medica in un patrimonio condiviso e facilmente accessibile.