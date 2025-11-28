Non solo Eureka! Le 3 invenzioni geniali di Archimede con cui salvò Siracusa dall’assedio romano

“Eureka!” è un’esclamazione universale che tutti conoscono, simbolo di entusiasmo e di una scoperta improvvisa. Ma pochi sanno che questa parola affonda le sue radici proprio a Siracusa, grazie al genio di Archimede, una delle menti più brillanti dell’antichità.

Il termine deriva dal greco antico heùrēka, forma del verbo eurískō, “trovare”. Letteralmente significa “ho trovato”. La storia più famosa che la accompagna è quella del bagno di Archimede, durante il quale lo scienziato osservò l’acqua traboccare dalla vasca e intuì la legge della spinta idrostatica. Entusiasta, corse per le strade gridando “Eureka!”, dando vita a un’espressione destinata a diventare eterna.

La leggenda della corona di Gerone II

Il re Gerone II chiese ad Archimede di stabilire se la sua corona fosse d’oro puro o adulterata con argento. Il matematico risolse l’enigma comprendendo che il volume di un corpo immerso in un liquido corrisponde al volume del liquido spostato. Da questa intuizione nacque il principio di Archimede, alla base di una parte fondamentale della fisica moderna.

Oggi “Eureka” è usato in tutto il mondo per indicare:

la soluzione improvvisa di un problema complesso;

un’intuizione geniale;

un risultato brillante raggiunto dopo lunga ricerca.

Le invenzioni di Archimede: tra scienza e difesa di Siracusa

Archimede Siracusa non fu solo un matematico e un fisico: fu anche un ingegnere militare straordinario. Durante l’assedio romano del 214 a.C., infatti, molte delle sue creazioni difesero la città con impressionante efficacia. Tra queste spiccano tre invenzioni leggendarie: gli specchi ustori, la Manus Ferrea e la catapulta.

1. Gli specchi ustori: mito, scienza e letteratura antica

La storia degli specchi ustori è una delle più affascinanti legate ad Archimede. Secondo antiche fonti, lo scienziato avrebbe costruito un sistema di specchi in grado di concentrare i raggi del sole e incendiare le navi romane.

Autori come Luciano, Apuleio, Tzetzes e Zonara citano l’episodio, seppur con versioni diverse. Le testimonianze indicano che Greci e Romani conoscevano bene le proprietà riflettenti di metalli, vetro e cristallo di rocca. Non è dunque impossibile che Archimede abbia perfezionato tecnologie già note per creare specchi capaci di generare calore e accendere fuoco a distanza.

Esperimenti moderni della BBC (1999) e di Discovery Channel (2005) hanno dimostrato che un sistema simile può funzionare, pur senza prova definitiva della versione antica.

2. La Manus Ferrea: l’artiglio che sollevava e affondava le navi

La Mano di Ferro, o Artiglio di Archimede, è un’altra invenzione leggendaria. Polibio e Tito Livio raccontano che durante l’assedio romano, un sistema simile a una gru armata di gancio riusciva a:

-afferrare le navi;

-sollevarle parzialmente;

-farle rovesciare in mare, creando panico tra i soldati romani.

Ricostruzioni moderne hanno dimostrato che questo meccanismo è ingegneristicamente possibile.

3. La catapulta: tra energia di tensione e torsione

Archimede perfezionò anche la catapulta, trasformandola in una macchina da guerra indispensabile.

Esistevano due tipologie principali:

Catapulta tensionale

Basata su un arco di legno e una corda tirata da un verricello, poteva lanciare pietre, materiali incendiari e armi da difesa.

Catapulta torsionale

Più potente, sfruttava l’energia di torsione delle corde e dell’arco. Evoluzione dell’onagro, fu utilizzata fino al Medioevo.

Il contributo di Archimede al loro perfezionamento rese Siracusa una delle città più difficili da assediare.

La storia di Archimede Siracusa è un viaggio tra intuizioni geniali, invenzioni straordinarie e contributi che ancora oggi influenzano la scienza moderna. Dal celebre “Eureka!” ai sofisticati sistemi di difesa militare, il genio siracusano ha lasciato un’eredità che continua a stupire.

Siracusa non è solo la città della sua nascita, ma il luogo dove nacquero alcune delle idee più brillanti dell’umanità.