Non solo il carcere Borbonico. Rinnovato interesse sull’autodromo di Siracusa

Non solo il carcere borbonico. L’ex Provincia di Siracusa per provare a far cassa e in considerazione delle difficoltà finanziarie (leggi: default) ha più volte messo i propri beni in vendita. L’ex carcere è ormai diventato privato, poi ci sono l’ex cinema Verga e l’autodromo. Ma mentre sul teatro di via dei Santi Coronati non sembrano esserci investitori privati interessati (si dovrebbe ragionare su quello che la cultura è in grado di restituire anche in termini economici), il discorso è diverso per l’autodromo.

Dopo innumerevoli tentativi di vendita da parte dell’ex Provincia, la Metaphor Corporation Pty (un fondo di capitali australiano) si era detto interessato all’acquisto per una cifra poco superiore ai 3 milioni di euro: l’offerta, giudicata positivamente e accettata dall’organismo di liquidazione, aveva convinto il Libero consorzio a evitare altre aste (finora sono andate tutte deserte). Ma per definire il passaggio mancava ancora qualcosa: la società acquirente doveva firmare il contratto davanti al notaio e versare su un conto corrente apposito un anticipo sulla spesa totale.





L’idea era di trasformare e riattivare l’autodromo “del Mediterraneo”, il più importante a sud della Sicilia – dall’Algeria all’Egitto, da Israele alla Grecia alla Turchia – offrendo servizi complementari: musei, ristoranti, negozi, giochi e ovviamente strutture ricettive al servizio dell’autodromo. Ma qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto. E il futuro del Circuito sembra essere tornato avvolto dalle nubi. Almeno fino a ora.

Anche perché sembra ci siano rinnovati interessi sul circuito. Il tempo, però, stringe, perché l’Organismo di liquidazione, presieduto dal prefetto Filippo Romano, sta per concludere il proprio lavoro.

Eppure ha vissuto un passato di grande successo: dal 1951 al 1967 ha ospitato 16 gran premi di Formula Uno (seppur gara fuori calendario) aprendo la stagione delle corse europee, le gare di Formula 2, dieci edizioni della Coppa d’Oro sicilia e nove edizioni della Tre ore notturna. Nel 1969 la struttura venne dichiarata inagibile, non si è più riuscito a riaprirla nonostante i fondi stanziati nel 2013 per l’ammodernamento ai fini dell’omologazione da parte della Fia. Mai avvenuta in pieno.